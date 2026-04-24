Egy migránsszálló tervei miatt szabadult el a pokol a holland kivárosban + videó

A hétfő esti első tüntetés körülbelül 500 embert vonzott, miután egy 3000 aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a migránsszálló megnyitása ellen. A holland rohamrendőrségnek kellett beavatkoznia egy keddi, második tiltakozás alkalmával, amely során két embert letartóztattak. A rohamrendőrséget szerdán este is riasztották, ezúttal a városházához, ahol nagyszámú tüntető gyűlt össze és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrök felé. Legalább egy rendőr megsérült. Mark Verheijen polgármester kijelentette, hogy a békés tiltakozás elfogadható, azonban a közrend megzavarása elfogadhatatlan.

Loosdrecht egyike azoknak a holland településnek, ahol jelenleg is viták zajlanak a migránsszállók ügye miatt.

A rohamrendőrség a héten Den Bosch városában is közbelépett egy tervezett migránsszállás elleni demonstráción, ahol az önkormányzat több tucat 15 és 18 év közötti menedékkérőt kíván elhelyezni.