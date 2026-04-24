Hollandiabevándorlómigráns

Egy migránsszálló tervei miatt szabadult el a pokol a holland kivárosban + videó

Valóságos csatatérré változott egy békés holland kisváros, miután a helyiek erőszakos tüntetésekkel próbálták megakadályozni egy új menekültügyi központ megnyitását. A háromnapos zavargások során a demonstrálók pirotechnikai eszközökkel támadtak a hatóságokra, akik több tüntetőt is előállítottak. A rendbontás eredményeként a helyi önkormányzat végül kénytelen volt meghátrálni és elhalasztották a migránsszálló megnyitását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 19:11
A rohamrendőröknek két alkalommal is be kellett avatkozniuk Forrás: AFP
A hétfő esti első tüntetés körülbelül 500 embert vonzott, miután egy 3000 aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a migránsszálló megnyitása ellen. A holland rohamrendőrségnek kellett beavatkoznia egy keddi, második tiltakozás alkalmával, amely során két embert letartóztattak. A rohamrendőrséget szerdán este is riasztották, ezúttal a városházához, ahol nagyszámú tüntető gyűlt össze és pirotechnikai eszközöket dobáltak a rendőrök felé. Legalább egy rendőr megsérült. Mark Verheijen polgármester kijelentette, hogy a békés tiltakozás elfogadható, azonban a közrend megzavarása elfogadhatatlan.

Loosdrecht egyike azoknak a holland településnek, ahol jelenleg is viták zajlanak a migránsszállók ügye miatt. 

A rohamrendőrség a héten Den Bosch városában is közbelépett egy tervezett migránsszállás elleni demonstráción, ahol az önkormányzat több tucat 15 és 18 év közötti menedékkérőt kíván elhelyezni. 

Március végén a menekültügyi miniszter, Bart van den Brink levelet írt valamennyi polgármesternek, amelyben 4500 férőhelyes hiányra figyelmeztetett, és arra, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a bevándorlóknak a szabadban kell aludniuk. Az úgynevezett szétosztási törvény értelmében az önkormányzatoknak július 1-jéig kell biztosítaniuk a rájuk eső kvótát, és a miniszter jelezte, hogy ki fogja kényszeríteni a szabályozás betartását, ha ezt önként nem teszik meg. Az illetékes hatóságok várakozásai szerint augusztusra már közel 8000 férőhely hiányozhat országszerte.

Durván elszabadultak az indulatok a hollandiai Loosdrechtben, miután kiderült, hogy illegális bevándorlókat telepítenének a kisvárosba

– írta közösségi oldalán megosztott videójához Kovács András.

Borítókép: A rohamrendőröknek két alkalommal is be kellett avatkozniuk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
