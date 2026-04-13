Miskolctól nem messze romok és sírok jelölik az egykor életteli város helyét

Az elmúlt hónapokban látványosan bővült a katonai temető, ugyanakkor a rengeteg zászló miatt a sírok száma a valósnál magasabbnak tűnik. A sírhelyek száma megközelíti az ezret.

Az elmúlt hónapokban látványosan bővült a katonai temető. Fotó: AFP

Az a lvivi üzem, amely egykor a szovjet korszakban a legjobb televíziókat állította elő, majd később modern villamosok gyártására állt át, az utóbbi időben több alkalommal is orosz támadások célpontjává vált.

A pusztítás egyik jelképe a Baszilevics család félig romba dőlt otthona.

Az édesanya, három gyermeke és még négy lakó vesztette életét egy orosz rakétacsapás következtében. Az épület felső szintje eltűnt, az alsó szintek ablakait falapokkal fedték le, a ház látványa egy partra vetett, élettelen bálnára emlékeztet.