Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Miskolctól nem messze romok és sírok jelölik az egykor életteli város helyét

Lvivben a háború hatásai a mindennapok részévé váltak. Miskolc közelében, a határ túloldalán, folyamatosan bővülő katonai temető és a rakétacsapásokban megsemmisült családok tragédiái figyelmeztetnek arra, a háborúban nincsenek igazán nyertesek.

2026. 04. 13. 3:00
Illusztráció Fotó: MICHAEL SORROW Forrás: AFP
Miskolctól mindössze néhány kilométerre, Lvivben egyre erőteljesebben érzékelhetők az ukrajnai háború személyes drámái és következményei. A konfliktus során végrehajtott orosz csapások nemcsak az ipari objektumokat sújtják, hanem a mindennapi civil élet alapjait is megrendítik – írta meg a Boon.

Miskolctól nem messze a rombolás és halál a hétköznapok részévé váltak Fotó: AFP

Az elmúlt hónapokban látványosan bővült a katonai temető, ugyanakkor a rengeteg zászló miatt a sírok száma a valósnál magasabbnak tűnik. A sírhelyek száma megközelíti az ezret.

Az elmúlt hónapokban látványosan bővült a katonai temető. Fotó: AFP

Az a lvivi üzem, amely egykor a szovjet korszakban a legjobb televíziókat állította elő, majd később modern villamosok gyártására állt át, az utóbbi időben több alkalommal is orosz támadások célpontjává vált.

A pusztítás egyik jelképe a Baszilevics család félig romba dőlt otthona.

Az édesanya, három gyermeke és még négy lakó vesztette életét egy orosz rakétacsapás következtében. Az épület felső szintje eltűnt, az alsó szintek ablakait falapokkal fedték le, a ház látványa egy partra vetett, élettelen bálnára emlékeztet.

Egy másik tragédia Viktoria Amelina nevéhez kötődik. A nő egy találkozóra indult, de oda már nem érkezhetett meg, mivel egy rakétatámadás áldozata lett.

Magyar Péter és Zelenszkij évek óta egyeztet

Sajtóinformációk szerint az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytathatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Magyar Péter jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utalhat, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye volt a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
