Miskolctól mindössze néhány kilométerre, Lvivben egyre erőteljesebben érzékelhetők az ukrajnai háború személyes drámái és következményei. A konfliktus során végrehajtott orosz csapások nemcsak az ipari objektumokat sújtják, hanem a mindennapi civil élet alapjait is megrendítik – írta meg a Boon.
Miskolctól nem messze romok és sírok jelölik az egykor életteli város helyét
Lvivben a háború hatásai a mindennapok részévé váltak. Miskolc közelében, a határ túloldalán, folyamatosan bővülő katonai temető és a rakétacsapásokban megsemmisült családok tragédiái figyelmeztetnek arra, a háborúban nincsenek igazán nyertesek.
Az elmúlt hónapokban látványosan bővült a katonai temető, ugyanakkor a rengeteg zászló miatt a sírok száma a valósnál magasabbnak tűnik. A sírhelyek száma megközelíti az ezret.
Az a lvivi üzem, amely egykor a szovjet korszakban a legjobb televíziókat állította elő, majd később modern villamosok gyártására állt át, az utóbbi időben több alkalommal is orosz támadások célpontjává vált.
A pusztítás egyik jelképe a Baszilevics család félig romba dőlt otthona.
Az édesanya, három gyermeke és még négy lakó vesztette életét egy orosz rakétacsapás következtében. Az épület felső szintje eltűnt, az alsó szintek ablakait falapokkal fedték le, a ház látványa egy partra vetett, élettelen bálnára emlékeztet.
Egy másik tragédia Viktoria Amelina nevéhez kötődik. A nő egy találkozóra indult, de oda már nem érkezhetett meg, mivel egy rakétatámadás áldozata lett.
