Húsvéti tűzszünet: Moszkva szerint nem történt előzetes egyeztetés Kijevvel és Washingtonnal

Moszkva nem először hirdet tűzszünetet

Putyin orosz elnök április 11-én, moszkvai idő szerint 16 órától rendelte el a húsvéti tűzszünetet, amely április 12-én éjfélig tart. A bejelentés értelmében az orosz csapatoknak minden frontszakaszon fel kell függeszteniük a harci tevékenységet, ugyanakkor készenlétben kell maradniuk arra az esetre, ha támadás érné őket.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Nem ez az első ilyen lépés: 2025-ben Oroszország már hirdetett húsvéti tűzszünetet a „különleges katonai művelet” övezetében, akkor három napra.