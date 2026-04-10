„Nem” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy a tűzszünetről egyeztettek-e korábban a felekkel, illetve hogy az összefügg-e a diplomáciai folyamatokkal, írja az Origo.
Húsvéti tűzszünet: Moszkva szerint nem történt előzetes egyeztetés Kijevvel és Washingtonnal
A Kreml tájékoztatása alapján Oroszország nem folytatott előzetes egyeztetéseket sem Ukrajnával, sem az Egyesült Államokkal a húsvéti tűzszünet bejelentése előtt. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: a döntés nincs közvetlen összefüggésben a béketárgyalások esetleges újraindításával.
Moszkva nem először hirdet tűzszünetet
Putyin orosz elnök április 11-én, moszkvai idő szerint 16 órától rendelte el a húsvéti tűzszünetet, amely április 12-én éjfélig tart. A bejelentés értelmében az orosz csapatoknak minden frontszakaszon fel kell függeszteniük a harci tevékenységet, ugyanakkor készenlétben kell maradniuk arra az esetre, ha támadás érné őket.
A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.
Nem ez az első ilyen lépés: 2025-ben Oroszország már hirdetett húsvéti tűzszünetet a „különleges katonai művelet” övezetében, akkor három napra.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
