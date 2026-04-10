MoszkvaPutyinKreml (Moszkva)tűzszünetegyeztetésorosz-ukrán háború

Húsvéti tűzszünet: Moszkva szerint nem történt előzetes egyeztetés Kijevvel és Washingtonnal

A Kreml tájékoztatása alapján Oroszország nem folytatott előzetes egyeztetéseket sem Ukrajnával, sem az Egyesült Államokkal a húsvéti tűzszünet bejelentése előtt. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: a döntés nincs közvetlen összefüggésben a béketárgyalások esetleges újraindításával.

Forrás: Origo2026. 04. 10. 13:25
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
„Nem” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy a tűzszünetről egyeztettek-e korábban a felekkel, illetve hogy az összefügg-e a diplomáciai folyamatokkal, írja az Origo.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Moszkva melletti Novo-Ogarjovo állami rezidencián  (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Moszkva nem először hirdet tűzszünetet

Putyin orosz elnök április 11-én, moszkvai idő szerint 16 órától rendelte el a húsvéti tűzszünetet, amely április 12-én éjfélig tart. A bejelentés értelmében az orosz csapatoknak minden frontszakaszon fel kell függeszteniük a harci tevékenységet, ugyanakkor készenlétben kell maradniuk arra az esetre, ha támadás érné őket.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Nem ez az első ilyen lépés: 2025-ben Oroszország már hirdetett húsvéti tűzszünetet a „különleges katonai művelet” övezetében, akkor három napra.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan) 

Zelenszkij: Ukrajna kész a húsvéti tűzszünetre

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
