Az amerikai nagykövetség közleménye kiemeli: a látogatás mérföldkő az amerikai–magyar kapcsolatok történetében, és jól tükrözi a két ország közötti együttműködés erősségét.
Amerikai nagykövetség: történelmi látogatás Budapesten
Történelmi jelentőségű eseményre került sor Budapesten: évtizedek után ismét amerikai alelnök látogatott Magyarországra. A budapesti amerikai nagykövetség közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint megtiszteltetés, hogy vendégül láthatják J. D. Vance alelnököt és feleségét, Usha Vance-t.
A nagykövetség szerint a mostani esemény a kétoldalú kapcsolatok egyik csúcspontját jelenti.
Amerikai nagykövetség: Aranykor
Ez a látogatás az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát tükrözi
– fogalmazott Caroline Savage ügyvivő. Hozzátette: a két nemzetet civilizációs kötelékek, közös értékek és egyre szorosabb együttműködés kapcsolja össze.
A diplomáciai képviselet hangsúlyozta: az alelnöki látogatás nem csupán protokolláris jelentőségű, hanem egyértelmű jelzése annak is, hogy Washington és Budapest között dinamikusan fejlődő partnerség áll fenn.
További Külföld híreink
Borítókép: J. D.Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki sajtóiroda)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
