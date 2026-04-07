Amerikai nagykövetség: történelmi látogatás Budapesten

A nagykövetség szerint a mostani esemény a kétoldalú kapcsolatok egyik csúcspontját jelenti.

Amerikai nagykövetség: Aranykor

Ez a látogatás az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát tükrözi

– fogalmazott Caroline Savage ügyvivő. Hozzátette: a két nemzetet civilizációs kötelékek, közös értékek és egyre szorosabb együttműködés kapcsolja össze.

A diplomáciai képviselet hangsúlyozta: az alelnöki látogatás nem csupán protokolláris jelentőségű, hanem egyértelmű jelzése annak is, hogy Washington és Budapest között dinamikusan fejlődő partnerség áll fenn.