Németország hozzányúlt az üzemanyagárakhoz, Franciaország muszlim országgá válhat

Ha Franciaország a jelenlegi politikájét folytatja, muszlim országgá válhat – figyelmeztetett Marion Marechal francia EP-képviselő. Friedrich Merz német kancellár kormánya csökkentette az üzemanyag árát – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 04. 14. 1:04
Marion Marechal francia EP-képviselő Fotó: Hans Lucas via AFP
Könyvben fogalmazta meg gondolatait a Franciaország előtt álló kihívásokról Marion Marechal francia európai parlamenti képviselő, Marine Le Pen unokahúga. Globális jelenség, hogy a muszlim fiatalok jelentős része szimpatizál az iszlamista irányzatokkal, sőt, azok dzsihádista változatával is – mutatott rá a politikus. Franciaországnak sürgősen fel kell lépnie az illegális migráció ellen és biztosítania kell a saját kultúrája elsőbbségét, mert ha a jelenlegi politikát folytatja, muszlim országgá válik – figyelmeztetett Marion Marechal.

Friedrich Merz német kancellár kénytelen volt hozzányúlni az üzemanyagárakhoz (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A német kormánykoalíció mintegy 1,6 milliárd eurós üzemanyagár-csökkentő csomagot jelentett be hétfőn, válaszul az iráni háború nyomán megugró energiaárakra. Az adócsökkentő intézkedés azonban csak ideiglenesen lép életbe. Friedrich Merz német kancellár közlése szerint az adócsökkentő intézkedés célja, hogy gyors segítséget nyújtson az autósoknak és a vállalkozásoknak a megnövekedett üzemanyagárak miatt.

Nagy-Britannia nem vesz részt az Egyesült Államok Irán elleni tengeri blokádjában – közölte a brit miniszterelnök. Keir Starmer kiemelte, hogy a céljuk a Hormuzi-szoros nyitva tartása, nem pedig annak lezárása, és jelenleg is ezen dolgoznak szövetségeseikkel.

A Velencei Biennálé körül egyre élesedik a vita, miután a kulturális rendezvényen a tervek szerint Oroszország is részt venne. Brüsszel a támogatások felfüggesztését helyezte kilátásba, miután szerintük Oroszország szereplése nem összeegyeztethető Európa szankciós politikájával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
