Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 19.

Óriási dróntámadás miatt riadóztatták a lakosságot az egyik oroszországi megyében. A csernyihivieknek szörnyű éjszakájuk volt. Hatalmas veszteség érte az ukrán erőket, miközben Csernyihivben orosz dróntámadás pusztított. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 04. 19. 11:57
Hajnalban robbanások rázták meg Novokujbisevszk települést, a Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a várost az orosz–ukrán háború során, amelyet a légvédelmi rendszerek visszavertek.

Ukrajna és Oroszország egyaránt újabb súlyos támadásokat indított az orosz–ukrán háborúban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A Telegramon terjedő beszámolók szerint a lakosok hajnali fél öt körül erős zajokra lettek figyelmesek a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanást és az égen felvillanó fényeket észleltek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák is.

A repülőtéren életbe léptették a légtér korlátozását jelentő biztonsági üzemmódot, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy biztonságos helyen keressenek menedéket. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Közben más térségeket is dróntámadás ért. A Krasznodari határterületen fekvő Tyihoreckben egy ipari létesítményben keletkezett tűz a támadás következtében, amelynek oltására 224 embert és 56 eszközt vezényeltek ki. Korábbi hírek szerint a légvédelmi egységek Szevasztopolnál is visszaverték az ukrán fegyveres erők támadását, és 22 pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg.

Az előzetes adatok alapján senki sem sérült meg.

Mihail Razvozsajev kormányzó közlése szerint a Gagarinszkij járásban keletkezett füstöt egy üzemanyagtartályban, üzemanyag-maradványok miatt kialakult tűz okozta, amelyet egy lezuhant drón idézett elő.

Hangsúlyozta, hogy a tartályban nem volt üzemanyagkészlet, és az eset nem befolyásolja a város üzemanyag-ellátását.

Pillanatok alatt borult sötétségbe Csernyihiv megye jelentős része: egyetlen csapás nyomán mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül a Nyizsini járásban, amikor megrongálódott egy kulcsfontosságú energialétesítmény.

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé tart, így a fenyegetés árnyéka már korábban is érzékelhető volt – számolt be róla a Dzerkalo Tyizsnja, amit a Zn.ua idézett.

A csapás után több településen is megszűnt az áramszolgáltatás: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos előfizetője maradt ellátás nélkül. Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, hogy visszaadják az alapvető szolgáltatást.

Az elmúlt napok eseményei is jelzik a helyzet súlyosságát: április 6-án egy hasonló támadás 340 000 előfizetőt hagyott áram nélkül, április 13-án pedig egy újabb csapás 12 000 fogyasztót érintett. Április 17-én a csernyihivi hőerőmű az elszenvedett károk miatt ideiglenesen leállt.

A közelmúltban az orosz hadsereg öngyilkos drónokkal a Priluki központjában található városi tanács épületét is támadta, amelynek következtében legalább 15 ember megsérült.

Súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg

Az elmúlt 24 órában a „Dél” katonai egység 30 olyan fedezéket pusztított el, amelyekben az Ukrán Fegyveres Erők katonái tartózkodtak.

Fotó: AFP

A „Dél” csoport három különböző frontszakaszon hajtott végre támadó műveleteket az Ukrán Fegyveres Erők ellen. A csoport szóvivője, Vadim Asztafjev közlése szerint a műveletek során 30, személyi állományt rejtő objektumot semmisítettek meg.

Pilóta nélküli eszközöket vetettek be Kramatorszk, Konsztantyinovka és Szlovjanszk környékén. A támadások során 17 kommunikációs antennát és drónt találtak el, három Starlink-terminált megsemmisítettek, továbbá négy földi robotrendszert is kiiktattak. A beszámolók alapján két UAV-irányító központ és további 10 drón is találatot kapott.

Újra lángtengerré vált az ukrán város

Az éjszaka során az orosz erők nagyszabású „Shahed” típusú dróncsapást hajtottak végre Csernyihiv ellen. A támadás komoly pusztítást okozott: egy ember meghalt, többen pedig megsérültek.

Fotó: AFP

Éjfél után nem sokkal a Csernyihivi Katonai Közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij számolt be a nagymértékű dróntámadásról, valamint arról, hogy egy pilóta nélküli repülőeszköz lezuhant a városban. Ennek következtében két családi ház lángra kapott, és egy oktatási intézmény is károkat szenvedett.

Későbbi tájékoztatásában elmondta, hogy az éjszakai csapások hét lakóházat érintettek, amelyek közül három teljesen megsemmisült a tűzben. Emellett egy közigazgatási épület, egy oktatási intézmény és két autó is megrongálódott.

Egy 16 éves fiú meghalt. Négy sérült van: három nő és egy férfi

 – közölte Brizsinszkij.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

