Az elmúlt 24 órában a „Dél” katonai egység 30 olyan fedezéket pusztított el, amelyekben az Ukrán Fegyveres Erők katonái tartózkodtak – számolt be cikkében az Origo.
Az orosz csapásokba beleremegett az ukrán hadsereg
A „Dél” névre keresztelt orosz katonai csoport, több szakaszon is végrehajtott csapásokat, melyek jelentős veszteségeket okoztak Ukrajnának. Számos, az ukrán erőkhöz köthető katonai objektum és kommunikációs eszköz semmisült meg.
A „Dél” csoport három különböző frontszakaszon hajtott végre támadó műveleteket az Ukrán Fegyveres Erők ellen. A csoport szóvivője, Vadim Asztafjev közlése szerint a műveletek során 30, személyi állományt rejtő objektumot semmisítettek meg.
Pilóta nélküli eszközöket vetettek be Kramatorszk, Konsztantyinovka és Szlovjanszk környékén. A támadások során 17 kommunikációs antennát és drónt találtak el, három Starlink-terminált megsemmisítettek, továbbá négy földi robotrendszert is kiiktattak. A beszámolók alapján két UAV-irányító központ és további 10 drón is találatot kapott.
Korábban orosz biztonsági források arról adtak hírt, hogy az ukrán katonák nem hajlandók a Szumi régióba történő áthelyezésre.
Az Ukrán Fegyveres Erők körében elterjedt vélekedés szerint aki ebbe a térségbe kerül, nem tér vissza, és rotációra sem számíthat. A legjobb esetben rövid szabadságot kaphatnak, amelyet követően sokan dezertálnak.
Drónzápor csapott le több orosz településre
Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy robbanások rázták meg Novokujbisevszk települést, a Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a várost, amelyet a légvédelmi rendszerek visszavertek. A Telegramon terjedő beszámolók szerint a lakosok hajnali fél öt körül erős zajokra lettek figyelmesek a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanást és az égen felvillanó fényeket észleltek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák is
Borítókép: Illusztráció: Robbanás (Fotó: AFP)
