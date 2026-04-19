UkrajnaOroszországveszteségek

Az orosz csapásokba beleremegett az ukrán hadsereg

A „Dél” névre keresztelt orosz katonai csoport, több szakaszon is végrehajtott csapásokat, melyek jelentős veszteségeket okoztak Ukrajnának. Számos, az ukrán erőkhöz köthető katonai objektum és kommunikációs eszköz semmisült meg.

2026. 04. 19. 10:46
Illusztráció: Robbanás
Forrás: AFP
Az elmúlt 24 órában a „Dél” katonai egység 30 olyan fedezéket pusztított el, amelyekben az Ukrán Fegyveres Erők katonái tartózkodtak – számolt be cikkében az Origo.

Jelentős csapást szenvedtek az ukrán erők
Jelentős csapást szenvedtek az ukrán erők Fotó: AFP

A „Dél” csoport három különböző frontszakaszon hajtott végre támadó műveleteket az Ukrán Fegyveres Erők ellen. A csoport szóvivője, Vadim Asztafjev közlése szerint a műveletek során 30, személyi állományt rejtő objektumot semmisítettek meg.

Pilóta nélküli eszközöket vetettek be Kramatorszk, Konsztantyinovka és Szlovjanszk környékén. A támadások során 17 kommunikációs antennát és drónt találtak el, három Starlink-terminált megsemmisítettek, továbbá négy földi robotrendszert is kiiktattak. A beszámolók alapján két UAV-irányító központ és további 10 drón is találatot kapott.

Korábban orosz biztonsági források arról adtak hírt, hogy az ukrán katonák nem hajlandók a Szumi régióba történő áthelyezésre.

 Az Ukrán Fegyveres Erők körében elterjedt vélekedés szerint aki ebbe a térségbe kerül, nem tér vissza, és rotációra sem számíthat. A legjobb esetben rövid szabadságot kaphatnak, amelyet követően sokan dezertálnak.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy robbanások rázták meg Novokujbisevszk települést, a Szamarai megyében, megzavarva a lakosok nyugalmát. A helyi beszámolók szerint dróntámadás érte a várost, amelyet a légvédelmi rendszerek visszavertek. A Telegramon terjedő beszámolók szerint a lakosok hajnali fél öt körül erős zajokra lettek figyelmesek a város keleti és északi részein. Szemtanúk hat-nyolc robbanást és az égen felvillanó fényeket észleltek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák is

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu