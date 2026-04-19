A haderőcsoportok fegyverekkel és technikával való ellátásához tartozó program keretében az orosz hadsereg légiereje Szu-35S repülőgépeket kapott.
Itt a bejelentés: rettegett fegyvert vethet be Oroszország
A legújabb generációs repülőgépek teljes gyári tesztelési cikluson estek át, mielőtt az orosz hadsereg kötelékébe kerültek. A Szu-35S típusú vadászgépek ma a világ leghatékonyabb modern harci gépei.
Szu-35S: a legmodernebb vadászgép
„Ezek a vadászgépek ma a világ leghatékonyabb modern harci gépei, rekordot tartanak az elfogott ellenséges katonai repülőgépek számát illetően. A repülőgépek kiválóan bizonyítottak a hadseregben. A pilóták kiemelik a Szu-35S kiváló teljesítményét, ami a legobjektívebb értékelés a katonai technika esetében” – mondta Vlagyimir Artjakov, a Rostech vállalat vezérigazgató-helyettese, hozzátéve:
a Szu-35S célja a légi fölény megszerzése, valamint a bázis repülőtértől jelentős távolságra elhelyezkedő földi infrastruktúra-célpontok megsemmisítése.
A Szu-35S egy manőverezhető, többfunkciós vadászgép, amely alkalmas légi célpontok elfogására távoli közeledési szakaszokban, támadó csoportok és földi objektumok fedezésére, pilóta nélküli légi járművek megsemmisítésére, valamint földi és vízi célok elleni precíz csapások végrehajtására, nagy pontosságú fegyverekkel. Emellett felderítést is végez, feltárja az ellenség állásait a harci vonaltól jelentős távolságra.
