Oroszoknak kémkedő férfit fogtak el Berlinben

A hatóságok szerint a gyanúsított Berlinben középületeket fényképezett, emellett a német autópályákon közlekedő katonai konvojokat is megfigyelte és dokumentálta, köztük egy NATO-tagállamhoz köthető járműoszlopot. Emellett azzal is gyanúsítják, hogy potenciális szabotázscélpontokat azonosított, valamint megpróbált másokat beszervezni kémkedési és szabotázstevékenységre

– írja a Politico.

Az elfogás idején Európa-szerte erősödnek az aggodalmak az orosz hírszerzési tevékenység miatt Moszkva Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően. Német tisztviselők többször is figyelmeztettek a kémtevékenység és az úgynevezett hibrid fenyegetések fokozódására. A Bundestag egyik 2025-ös ellenőrző meghallgatásán a hírszerzés vezetője, Martin Jäger arra figyelmeztette a képviselőket, hogy „már most is támadás alatt állunk”, és Moszkva „szükség esetén nem riad vissza a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációtól sem”.