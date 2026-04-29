kémszabotázsBerlinorosz

Oroszoknak kémkedő férfit fogtak el Berlinben

A német szövetségi ügyészség közlése szerint Berlinben őrizetbe vettek egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy orosz hírszerzési megbízásból kémkedett, és lehetséges szabotázscélpontokat térképezett fel. Az ügy nemcsak érzékeny katonai és ipari információk kiszivárogtatásáról szól, hanem arról is, hogy a hatóságok szerint Európában erősödik a kémtevékenység és a hibrid fenyegetések kockázata az ukrajnai háború árnyékában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 16:38
Német rendőrség (Fotó: AFP)
A kazah állampolgárságú Szergej K.-t kedden Berlinben fogták el a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal munkatársai egy elfogatóparancs alapján – tájékoztatott a szövetségi ügyészség.

Az ügyészség szerint a férfi legalább 2025 májusa óta kapcsolatban állt egy orosz hírszerző kapcsolattartóval, és különféle érzékeny információkat továbbított Németországból. Az átadott adatok között szerepeltek Ukrajna német támogatására vonatkozó részletek, valamint a német védelmi iparral – különösen a drón- és robotikai fejlesztésekkel foglalkozó cégekkel – kapcsolatos információk.

A hatóságok szerint a gyanúsított Berlinben középületeket fényképezett, emellett a német autópályákon közlekedő katonai konvojokat is megfigyelte és dokumentálta, köztük egy NATO-tagállamhoz köthető járműoszlopot. Emellett azzal is gyanúsítják, hogy potenciális szabotázscélpontokat azonosított, valamint megpróbált másokat beszervezni kémkedési és szabotázstevékenységre

– írja a Politico.

Az elfogás idején Európa-szerte erősödnek az aggodalmak az orosz hírszerzési tevékenység miatt Moszkva Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően. Német tisztviselők többször is figyelmeztettek a kémtevékenység és az úgynevezett hibrid fenyegetések fokozódására. A Bundestag egyik 2025-ös ellenőrző meghallgatásán a hírszerzés vezetője, Martin Jäger arra figyelmeztette a képviselőket, hogy „már most is támadás alatt állunk”, és Moszkva „szükség esetén nem riad vissza a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációtól sem”.

A gyanúsított várhatóan szerdán áll a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság vizsgálóbírája elé, aki dönt arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e.

Borítókép: Németország, rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
