Oroszoknak kémkedő férfit fogtak el Berlinben

A kazah állampolgárságú Szergej K.-t kedden Berlinben fogták el a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal munkatársai egy elfogatóparancs alapján – tájékoztatott a szövetségi ügyészség.
Az ügyészség szerint a férfi legalább 2025 májusa óta kapcsolatban állt egy orosz hírszerző kapcsolattartóval, és különféle érzékeny információkat továbbított Németországból. Az átadott adatok között szerepeltek Ukrajna német támogatására vonatkozó részletek, valamint a német védelmi iparral – különösen a drón- és robotikai fejlesztésekkel foglalkozó cégekkel – kapcsolatos információk.
