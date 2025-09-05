A Dnyipropetrovszki területi közigazgatás nem erősítette meg a kémiai veszélyről szóló információt.
Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről terjednek hírek
Szeptember 5-én éjjel Oroszország ismét támadást indított Dnyipro ellen iráni gyártmányú Shahed drónokkal. Nem sokkal később az interneten elterjedt a hír, hogy a Szlobozsanszkij sugárúton egy hangszóróval felszerelt, az állami katasztrófavédelemhez tartozó jármű haladt végig, és „kémiai veszélyre” figyelmeztette a lakosságot, arra kérve őket, hogy zárják be az ablakokat.
Mit tudunk a Dnyipróban emlegetett kémiai veszélyről?
A Dnyipro lakói tömegesen számoltak be arról, hogy az éjszakai támadás után megváltozott a levegő minősége. A Suspilne Dnipro tudósítása szerint azonban a Dnyipropetrovszki megyei katasztrófavédelem szóvivője, Szerhij Kovtonyuk közölte: a város levegője tiszta, nincs fennálló kémiai veszély.
Megjegyezték, hogy megelőző intézkedéseket vezettek be a lakosság esetleges sérüléseinek elkerülésére, így nincs ok aggodalomra.
Ukrajna azt állítja, az orosz hadsereg vegyi fegyvereket alkalmaz a háborúban. Ukrajna szerint az ilyen lépések egyértelműen sértik a nemzetközi egyezményeket. Állítólag korábban az ukrán hírszerzés lehallgatott egy orosz parancsnokot, aki arról beszélt, hogy előkészítik a vegyi fegyverek bevetését az ukrán fegyveres erők ellen – írja a 24tv.ua
További Külföld híreink
Borítókép: Gázmaszk illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Európa belesodródhat a háborúba
Kosztur András úgy látja: a párizsi találkozó is bizonyította, hogy az unió vezetői nem tudnak előrelépni az ukrajnai háború ügyében.
Putyin: Oroszország transzarktikus közlekedési folyosót fejleszt
Integrált közlekedési rendszerben gondolkodik Moszkva.
Macron: Huszonhat ország kész Ukrajna katonai támogatására a háború után
Zelenszkij „komoly és konkrét lépésnek” nevezte a döntést.
Ukrajna betiltja a Moszkvával kapcsolatban álló ortodox egyházat + videó
Az ukrán elnök aláírta az orosz befolyással kapcsolatban álló ortodox egyház betiltását, vitát váltva ki a vallásszabadságról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Európa belesodródhat a háborúba
Kosztur András úgy látja: a párizsi találkozó is bizonyította, hogy az unió vezetői nem tudnak előrelépni az ukrajnai háború ügyében.
Putyin: Oroszország transzarktikus közlekedési folyosót fejleszt
Integrált közlekedési rendszerben gondolkodik Moszkva.
Macron: Huszonhat ország kész Ukrajna katonai támogatására a háború után
Zelenszkij „komoly és konkrét lépésnek” nevezte a döntést.
Ukrajna betiltja a Moszkvával kapcsolatban álló ortodox egyházat + videó
Az ukrán elnök aláírta az orosz befolyással kapcsolatban álló ortodox egyház betiltását, vitát váltva ki a vallásszabadságról.