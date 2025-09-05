Oroszországkémiai veszélyorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről terjednek hírek

Szeptember 5-én éjjel Oroszország ismét támadást indított Dnyipro ellen iráni gyártmányú Shahed drónokkal. Nem sokkal később az interneten elterjedt a hír, hogy a Szlobozsanszkij sugárúton egy hangszóróval felszerelt, az állami katasztrófavédelemhez tartozó jármű haladt végig, és „kémiai veszélyre” figyelmeztette a lakosságot, arra kérve őket, hogy zárják be az ablakokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 22:28
Gázmaszk Fotó: WOLFGANG SCHWAN Forrás: ANADOLU
A Dnyipropetrovszki területi közigazgatás nem erősítette meg a kémiai veszélyről szóló információt.

Kémiai veszély a fronton (Fotó: SERGEY BOBOK / ANADOLU)
Mit tudunk a Dnyipróban emlegetett kémiai veszélyről?

A Dnyipro lakói tömegesen számoltak be arról, hogy az éjszakai támadás után megváltozott a levegő minősége. A Suspilne Dnipro tudósítása szerint azonban a Dnyipropetrovszki megyei katasztrófavédelem szóvivője, Szerhij Kovtonyuk közölte: a város levegője tiszta, nincs fennálló kémiai veszély.

Megjegyezték, hogy megelőző intézkedéseket vezettek be a lakosság esetleges sérüléseinek elkerülésére, így nincs ok aggodalomra.

Ukrajna azt állítja, az orosz hadsereg vegyi fegyvereket alkalmaz a háborúban. Ukrajna szerint az ilyen lépések egyértelműen sértik a nemzetközi egyezményeket. Állítólag korábban az ukrán hírszerzés lehallgatott egy orosz parancsnokot, aki arról beszélt, hogy előkészítik a vegyi fegyverek bevetését az ukrán fegyveres erők ellen – írja a 24tv.ua

Borítókép: Gázmaszk illusztráció (Fotó: AFP)

