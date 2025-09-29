„Már háborúban állhatunk Oroszországgal” – figyelmeztet a brit titkosszolgálat egykori vezetője

A brit hatóságok az elmúlt évben több orosz kötődésű ügyet derítettek fel. Hat Bulgáriában született személyt ítéltek el egy európai kiterjedésű kémhálózat miatt, öt férfit pedig azért, mert orosz megbízásból gyújtogatást hajtottak végre egy, Ukrajnának szánt segélyszállítmányokat raktározó brit raktárban.

A londoni kabinet irodája már tavaly jelezte: Oroszország felerősítette kibertámadásait Nagy-Britannia ellen, amelyek több vállalatot és intézményt is megbénítottak. Bár a támadások forrását sokszor nehéz egyértelműen azonosítani, számos esetben Moszkva a fő gyanúsított.

Lengyel példa: drónok a határ felett

Az orosz provokációk nem korlátozódnak a digitális térre. Több NATO-szövetséges is dróntámadásokról számolt be: Lengyelországban szeptemberben tizenkilenc orosz pilóta nélküli gép sértette meg a légteret. A varsói kormány azóta is fokozott készültségben van.

Manningham-Buller 2002 és 2007 között vezette az MI5-ot, s szerinte ez idő alatt még voltak remények, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországa partner lehet a Nyugat számára. 2005-ben Londonban találkozott is az orosz elnökkel, akit – saját visszaemlékezése szerint – kellemetlen, ellenszenves embernek tartott.

Egy évvel később London utcáin meggyilkolták Alekszandr Litvinyenkót, az egykori orosz ügynököt, akit radioaktív polóniummal mérgeztek meg. A brit vizsgálat szerint a gyilkosokat Putyin tudtával küldték.