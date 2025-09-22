Kémek toborzására szólított fel az MI6 volt vezetője

Richard Moore, a brit hírszerzés volt vezetője szerint Vlagyimir Putyin többet harapott, mint amennyit meg tud rágni. Az MI6 volt vezetője szerint kémek toborzására van szükség, hogy visszavághassanak Oroszországnak – írja a The Guardian.

Eljött a kémek ideje

Fotó: DILARA IREM SANCAR / ANADOLU

Richard Moore, akit az MI6-on belül C-ként ismertek, isztambuli búcsúbeszédében kijelentette, hogy bár Oroszország valószínűleg nem fog győzni a csatatéren, ügynöksége pedig kémeket igyekszik toborozni Oroszországon belül és világszerte, hogy visszavághasson. Moore szerint Putyin az egész világnak hazudik és talán még magának is, amikor arról beszél, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen.

De nem szabad hinnünk neki. Vagy olyan erőt tulajdonítanunk neki, amivel nem rendelkezik.

– fogalmazott.