Putyin Moore szerint hazudik a világnak és saját népének, miközben Kína diplomáciai támogatása és az orosz fegyveripar számára biztosított kulcsfontosságú alkatrészek és fegyverek lehetővé teszik, hogy az orosz elnök ne vonja le azt a következtetést: a béke lenne a legjobb megoldás, írta a Daily Mail.
Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök
Oroszországot nem érdekli a béke Ukrajnában – figyelmeztetett Sir Richard Moore, az Egyesült Királyság titkosszolgálatának (MI6) leköszönő vezetője. Putyin csupán „húzza az időt”.
Minden normális ember szeretné, ha a vérontás megszűnne
– fogalmazott a kémfőnök.
Putyinnak nem érdeke a béke
Richard Moore bírálta Putyint, aki szerinte személyes öröksége és torz történelmi víziója érdekében kockáztatja Oroszország gazdasági és politikai stabilitását. A titkosszolgálati vezető szerint a Kreml vezetője alábecsülte az ukrán ellenállást, és az orosz hadsereg előre nyomulása lassú, rendkívül költséges, miközben Moszkva imperialista képességei hosszú távon gyengülnek.
A háború kulcskérdésének Moore Kína szerepét nevezte. A kínai támogatás – diplomáciai háttér és a kínai fegyveralkatrészek – lehetővé tette, hogy Putyin ne keresse a béke lehetőségét. Ugyanakkor figyelmeztette Pekinget: tartsa tiszteletben a nemzetközi normákat és ne avatkozzon be a brit ügyekbe.
További Külföld híreink
A kémfőnök dicsérte Donald Trump erőfeszítéseit a konfliktus rendezésére, de leszögezte: nem szabad azt hinni, hogy Putyin komolyan törekszik békére.
A telefon csörgése a Kremlben olyan, mintha Pavlov csengője jelezné Putyinnak, hogy mondja azt, amit a rendszer hallani akar
– fogalmazott.
Richard Moore az öt év után leköszönő MI6-vezetőként hangsúlyozta: szervezete feladata a valóság feltárása, miközben Putyin megtéveszt. Egyúttal a jövőben is Ukrajna egyik legszorosabb szövetségesének nevezte hazáját.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
A dán soros elnökség hivatalos ajándéka ukrán töltényhüvelyekből készített toll.
Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről
A volt védelmi miniszter megszólalt.
Az orosz miniszter életet mentett a levegőben + videó
Egy utas sürgősségi ellátásra szorult.
A kényszersorozás nem állt meg + videó
Ismét elnyelt valakit egy kisbusz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
A dán soros elnökség hivatalos ajándéka ukrán töltényhüvelyekből készített toll.
Orosz–ukrán háború: az ukránok szerint szó sincs a békéről
A volt védelmi miniszter megszólalt.
Az orosz miniszter életet mentett a levegőben + videó
Egy utas sürgősségi ellátásra szorult.
A kényszersorozás nem állt meg + videó
Ismét elnyelt valakit egy kisbusz.