Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök

A kémfőnök dicsérte Donald Trump erőfeszítéseit a konfliktus rendezésére, de leszögezte: nem szabad azt hinni, hogy Putyin komolyan törekszik békére.

A telefon csörgése a Kremlben olyan, mintha Pavlov csengője jelezné Putyinnak, hogy mondja azt, amit a rendszer hallani akar

– fogalmazott.

Richard Moore az öt év után leköszönő MI6-vezetőként hangsúlyozta: szervezete feladata a valóság feltárása, miközben Putyin megtéveszt. Egyúttal a jövőben is Ukrajna egyik legszorosabb szövetségesének nevezte hazáját.