Putyin miatt figyelmeztet a kémfőnök

Oroszországot nem érdekli a béke Ukrajnában – figyelmeztetett Sir Richard Moore, az Egyesült Királyság titkosszolgálatának (MI6) leköszönő vezetője. Putyin csupán „húzza az időt”.

Szabó István
2025. 09. 19.
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
Putyin Moore szerint hazudik a világnak és saját népének, miközben Kína diplomáciai támogatása és az orosz fegyveripar számára biztosított kulcsfontosságú alkatrészek és fegyverek lehetővé teszik, hogy az orosz elnök ne vonja le azt a következtetést: a béke lenne a legjobb megoldás, írta a Daily Mail.

Putyin
Richard Moore (Forrás. Képernyőkép)

Minden normális ember szeretné, ha a vérontás megszűnne

 – fogalmazott a kémfőnök.

Putyinnak nem érdeke a béke

Richard Moore bírálta Putyint, aki szerinte személyes öröksége és torz történelmi víziója érdekében kockáztatja Oroszország gazdasági és politikai stabilitását. A titkosszolgálati vezető szerint a Kreml vezetője alábecsülte az ukrán ellenállást, és az orosz hadsereg előre nyomulása lassú, rendkívül költséges, miközben Moszkva imperialista képességei hosszú távon gyengülnek.

A háború kulcskérdésének Moore Kína szerepét nevezte. A kínai támogatás – diplomáciai háttér és a kínai fegyveralkatrészek – lehetővé tette, hogy Putyin ne keresse a béke lehetőségét. Ugyanakkor figyelmeztette Pekinget: tartsa tiszteletben a nemzetközi normákat és ne avatkozzon be a brit ügyekbe.

A kémfőnök dicsérte Donald Trump erőfeszítéseit a konfliktus rendezésére, de leszögezte: nem szabad azt hinni, hogy Putyin komolyan törekszik békére. 

A telefon csörgése a Kremlben olyan, mintha Pavlov csengője jelezné Putyinnak, hogy mondja azt, amit a rendszer hallani akar

– fogalmazott.

Richard Moore az öt év után leköszönő MI6-vezetőként hangsúlyozta: szervezete feladata a valóság feltárása, miközben Putyin megtéveszt. Egyúttal a jövőben is Ukrajna egyik legszorosabb szövetségesének nevezte hazáját.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP/Alexander Kazakov) 

