Itt a bejelentés: Putyin nagyszabású háborúra készül Európában, már az év is megvan

„Ez csak a kezdet lenne” – jelentette ki.

Putyintól tart Európa

Hasonló álláspontra helyezkedett a CDU ismert külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen is. A politikus a ZDF műsorában sürgette a NATO gyorsabb fegyverkezését, rámutatva: a titkosszolgálatok becslései szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy Európa egészére kiterjedő háború megvívására, írja az Origo.

Meg vagyok győződve arról, hogy Putyin kihasználná Donald Trump amerikai elnökségét, és olyan lépésre szánná el magát, amely túlmutat Ukrajnán – fogalmazott Röttgen, aki szerint versenyfutás zajlik az idővel.

Drónháború és védelmi fal a keleti határon

Röttgen hangsúlyozta: az ukrajnai frontvonalakon a háború mára szinte teljesen drónokra épül. „Ez gyökeresen megváltoztatta a hadviselést, és a jövő háborúit is alapjaiban fogja meghatározni” – mondta.