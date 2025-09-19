PutyinNATOEurópaháborúnémet politikadrónorosz-ukrán háború

Itt a bejelentés: Putyin nagyszabású háborúra készül Európában, már az év is megvan

Európában egyre nő a feszültség az orosz provokációk miatt. A legutóbbi esetben orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, ami ismét felvetette a kérdést: vajon Putyin céljai valóban kimerülnek Ukrajna lerohanásában, vagy sokkal többre készül? A németek szerint nagy tervei vannak az orosz elnöknek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19.
A Bundeswehr NBC különleges erői egy dróngyakorlaton Fotó: Jens Büttner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A német kancellár, Friedrich Merz (CDU) a berlini nagyköveti konferencia megnyitóján világosan fogalmazott: minden jel arra utal, hogy az orosz elnök terve nem állna meg Ukrajna elfoglalásánál. 

Putyin
Friedrich Merz német kancellár (Fotó: NurPhoto/AFP/Francesco Militello Mirto)

„Ez csak a kezdet lenne” – jelentette ki.

Putyintól tart Európa

Hasonló álláspontra helyezkedett a CDU ismert külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen is. A politikus a ZDF műsorában sürgette a NATO gyorsabb fegyverkezését, rámutatva: a titkosszolgálatok becslései szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy Európa egészére kiterjedő háború megvívására, írja az Origo.

Meg vagyok győződve arról, hogy Putyin kihasználná Donald Trump amerikai elnökségét, és olyan lépésre szánná el magát, amely túlmutat Ukrajnán – fogalmazott Röttgen, aki szerint versenyfutás zajlik az idővel.

Drónháború és védelmi fal a keleti határon

Röttgen hangsúlyozta: az ukrajnai frontvonalakon a háború mára szinte teljesen drónokra épül. „Ez gyökeresen megváltoztatta a hadviselést, és a jövő háborúit is alapjaiban fogja meghatározni” – mondta.

24 June 2025, Berlin: Norbert Röttgen (CDU), speaks in the Bundestag after a government statement on the upcoming NATO-EU summit. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Norbert Röttgen (CDU) felszólal a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A CDU-s politikus ezért egy átfogó „drónfal” kiépítését sürgette a NATO keleti szárnyán. 

„Szükség van drónelhárításra a teljes NATO–keleti határ mentén. Igen, ez a fal meg fog épülni” – emelte ki.

Mint hozzátette, a jövő hadserege nem a régi minták szerint szerveződik majd, hanem széles körű dróntechnológiára épül – felderítő, elhárító, álcázó és támadó eszközökkel. 

Ez a jövőbeli védelmi képesség egyik legfontosabb alapja lesz

– hangoztatta.

Borítókép: A Bundeswehr NBC különleges erői egy dróngyakorlaton (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)

Itt törhet ki a háború a Nyugat és Oroszország között

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

