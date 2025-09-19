A német kancellár, Friedrich Merz (CDU) a berlini nagyköveti konferencia megnyitóján világosan fogalmazott: minden jel arra utal, hogy az orosz elnök terve nem állna meg Ukrajna elfoglalásánál.
Itt a bejelentés: Putyin nagyszabású háborúra készül Európában, már az év is megvan
Európában egyre nő a feszültség az orosz provokációk miatt. A legutóbbi esetben orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, ami ismét felvetette a kérdést: vajon Putyin céljai valóban kimerülnek Ukrajna lerohanásában, vagy sokkal többre készül? A németek szerint nagy tervei vannak az orosz elnöknek.
„Ez csak a kezdet lenne” – jelentette ki.
Putyintól tart Európa
Hasonló álláspontra helyezkedett a CDU ismert külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen is. A politikus a ZDF műsorában sürgette a NATO gyorsabb fegyverkezését, rámutatva: a titkosszolgálatok becslései szerint Oroszország legkésőbb 2029-re képes lehet egy Európa egészére kiterjedő háború megvívására, írja az Origo.
Meg vagyok győződve arról, hogy Putyin kihasználná Donald Trump amerikai elnökségét, és olyan lépésre szánná el magát, amely túlmutat Ukrajnán – fogalmazott Röttgen, aki szerint versenyfutás zajlik az idővel.
Drónháború és védelmi fal a keleti határon
Röttgen hangsúlyozta: az ukrajnai frontvonalakon a háború mára szinte teljesen drónokra épül. „Ez gyökeresen megváltoztatta a hadviselést, és a jövő háborúit is alapjaiban fogja meghatározni” – mondta.
További Külföld híreink
A CDU-s politikus ezért egy átfogó „drónfal” kiépítését sürgette a NATO keleti szárnyán.
„Szükség van drónelhárításra a teljes NATO–keleti határ mentén. Igen, ez a fal meg fog épülni” – emelte ki.
Mint hozzátette, a jövő hadserege nem a régi minták szerint szerveződik majd, hanem széles körű dróntechnológiára épül – felderítő, elhárító, álcázó és támadó eszközökkel.
Ez a jövőbeli védelmi képesség egyik legfontosabb alapja lesz
– hangoztatta.
További Külföld híreink
Borítókép: A Bundeswehr NBC különleges erői egy dróngyakorlaton (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Büttner)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megható videóval tiszteleg a Fehér Ház Charlie Kirk emléke előtt
Kirk életével és halálával a hit és a konzervatív értékek mártírjává vált.
Zsidóknak belépni tilos – a legsötétebb időket idézi a felirat
Ijesztő trend figyelhető meg Németországban.
Drónrajok támadták Ukrajnát, többen meghaltak
Zelenszkij határozott lépéseket sürget.
Ausztria és Németország, mint migránsbefogadó országok
Ellepik a bevándorlók a nyugati városokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megható videóval tiszteleg a Fehér Ház Charlie Kirk emléke előtt
Kirk életével és halálával a hit és a konzervatív értékek mártírjává vált.
Zsidóknak belépni tilos – a legsötétebb időket idézi a felirat
Ijesztő trend figyelhető meg Németországban.
Drónrajok támadták Ukrajnát, többen meghaltak
Zelenszkij határozott lépéseket sürget.
Ausztria és Németország, mint migránsbefogadó országok
Ellepik a bevándorlók a nyugati városokat.