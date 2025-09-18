PutyinKeir StarmerTrump

Trump: Putyin cserben hagyott + videó

Donald Trump elmondta, hogy kormányzása alatt hét, addig megoldhatatlannak tartott háborút sikerült rendeznie. Az amerikai elnök kiemelte, hogy az orosz–ukrán konfliktus megoldását tartotta a legegyszerűbbnek, de ebben csalódnia kellett. Trump hangsúlyozta, hogy dolgoznak az izraeli–gázai helyzeten is, amely szerinte végül rendeződni fog. Az elnök hozzátette, hogy a háborúk kiszámíthatatlanok, és olykor az ellenkezője történik annak, amit várunk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 17:16
Putyin és Trump Alaszkában
Putyin és Trump Alaszkában Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE Forrás: ANADOLU
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel. Az amerikai elnök újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy elnöksége alatt hét olyan háborút sikerült lezárniuk, amelyeket korábban megoldhatatlannak tartottak. Korábban úgy vélte, az orosz–ukrán háború rendezésre sokkal egyszerűbb feladat lesz, ám végül csalódnia kellett.

Trump: Putyin elnök hatalmas csalódást okozott
Trump: Putyin elnök hatalmas csalódást okozott
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trumpnak csalódnia kellett

Azt gondoltam, hogy könnyebb lesz [rendezni az orosz–ukrán háborút], mivel jó a kapcsolatom Putyin elnökkel. De ő cserben hagyott. Tényleg cserben hagyott engem

– mondta Trump, majd hangsúlyozta, hogy jelenleg Izrael és Gáza ügyén dolgoznak, és biztos abban, hogy ott is megoldás születik. Hozzátette, a fegyveres konfliktusok természetüknél fogva kiszámíthatatlanok, sokszor épp az ellenkezője történik annak, mint amit feltételeznénk – írja az NBC.

Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az ezt követő sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában. Trump fontos részleteket árult el az amerikai–brit kapcsolatokról.

Borítókép: Putyin és Trump Alaszkában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

