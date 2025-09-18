Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel. Az amerikai elnök újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy elnöksége alatt hét olyan háborút sikerült lezárniuk, amelyeket korábban megoldhatatlannak tartottak. Korábban úgy vélte, az orosz–ukrán háború rendezésre sokkal egyszerűbb feladat lesz, ám végül csalódnia kellett.
Trump: Putyin cserben hagyott + videó
Donald Trump elmondta, hogy kormányzása alatt hét, addig megoldhatatlannak tartott háborút sikerült rendeznie. Az amerikai elnök kiemelte, hogy az orosz–ukrán konfliktus megoldását tartotta a legegyszerűbbnek, de ebben csalódnia kellett. Trump hangsúlyozta, hogy dolgoznak az izraeli–gázai helyzeten is, amely szerinte végül rendeződni fog. Az elnök hozzátette, hogy a háborúk kiszámíthatatlanok, és olykor az ellenkezője történik annak, amit várunk.
Trumpnak csalódnia kellett
Azt gondoltam, hogy könnyebb lesz [rendezni az orosz–ukrán háborút], mivel jó a kapcsolatom Putyin elnökkel. De ő cserben hagyott. Tényleg cserben hagyott engem
– mondta Trump, majd hangsúlyozta, hogy jelenleg Izrael és Gáza ügyén dolgoznak, és biztos abban, hogy ott is megoldás születik. Hozzátette, a fegyveres konfliktusok természetüknél fogva kiszámíthatatlanok, sokszor épp az ellenkezője történik annak, mint amit feltételeznénk – írja az NBC.
További Külföld híreink
Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az ezt követő sajtóértekezleten a brit kormányfő úgy fogalmazott: Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában. Trump fontos részleteket árult el az amerikai–brit kapcsolatokról.
Borítókép: Putyin és Trump Alaszkában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Az EU kudarcot vallott a válságkezelésben
Kudarcot vallott a válságkezelésben az Európai Unió, mert központosított irányítása nem megoldotta, hanem elmélyítette a problémákat – hangsúlyozta csütörtökön a miniszterelnök politikai igazgatója.
Brüsszel sokkoló jelentése: több mint hétmillió migráns nem dolgozik az EU-ban!
Az Európai Bizottság saját jelentése is kiemeli, hogy a migránsokat elsősorban nyelvi és adminisztratív problémák tartják távol a munkától.
Németország a szakadék szélén: csődbe juthat az ország
Veszélyben a nyugdíjak a nyugati országban.
Zelenszkij már Lengyelországot is fenyegeti?
Az ukrán elnök kétségbe vonta Lengyelország védekezőképességét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Az EU kudarcot vallott a válságkezelésben
Kudarcot vallott a válságkezelésben az Európai Unió, mert központosított irányítása nem megoldotta, hanem elmélyítette a problémákat – hangsúlyozta csütörtökön a miniszterelnök politikai igazgatója.
Brüsszel sokkoló jelentése: több mint hétmillió migráns nem dolgozik az EU-ban!
Az Európai Bizottság saját jelentése is kiemeli, hogy a migránsokat elsősorban nyelvi és adminisztratív problémák tartják távol a munkától.
Németország a szakadék szélén: csődbe juthat az ország
Veszélyben a nyugdíjak a nyugati országban.
Zelenszkij már Lengyelországot is fenyegeti?
Az ukrán elnök kétségbe vonta Lengyelország védekezőképességét.