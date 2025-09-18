Trump és Starmer „őszintén kedvelik egymást”

„Őszintén kedvelik egymást” – osztotta meg Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatban Keir Starmer brit kormányfő, amikor Chequersben, a brit miniszterelnök vidéki rezidenciáján szóltak a sajtó képviselőihez, mielőtt aláírták volna a két ország közötti technológiai befektetési megállapodást.

A Trump tiszteletére tartott tegnap esti díszvacsorán Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is megjelent (Fotó: AFP)

Az esemény során mindkét vezető optimista hangot ütött meg, kiemelve a két ország közötti különleges kapcsolat fontosságát és az új gazdasági megállapodás jelentőségét. Starmer miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a két vezető között valódi barátság és kölcsönös tisztelet áll fenn. Kiemelte a védelmi együttműködés egyedülálló jellegét, valamint a két nemzet közötti családi és baráti kötelékeket.

A miniszterelnök egyúttal büszkén jelentette be a 250 milliárd fontos kétoldalú befektetési csomagot, amelyet a brit történelem legnagyobb ilyen jellegű megállapodásának nevezett.

Az amerikai elnök viszonozta a szívélyes szavakat, dicsérve Chequers szépségét és történelmi jelentőségét. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindig is Nagy-Britannia legerősebb, legközelebbi és legmegbízhatóbb üzleti partnere kíván lenni. Az új befektetési megállapodást történelminek nevezte, és tréfásan megjegyezte a jelen lévő üzleti és technológiai vezetőknek: „Önök átveszik a világuralmat.”

A két vezető ezután aláírta az új technológiai fellendülési megállapodást, amely elsősorban a technológiai és mesterséges intelligencia szektorokra összpontosít. Trump hangsúlyozta, hogy ez a partnerség egyre erősebb és erősebb lesz.

Starmer utalt a korábbi vámtarifa-megállapodásra is, amelyet a brit–amerikai kapcsolatok szorosságának szimbólumaként értékelt. Az áprilisban bevezetett amerikai vámtarifákat követően Nagy-Britannia volt az első, amely megállapodást kötött ezek csökkentéséről. Bár nem minden területen sikerült teljes áttörést elérni, a brit kormány továbbra is sikerként könyveli el a megállapodást.