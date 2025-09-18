Tegnap a képeké, ma a szavaké a főszerep Trump látogatásán

Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Az Egyesült Államok elnökét rendkívüli fogadtatásban részesítették Nagy-Britanniában zajló hivatalos látogatásának első napján. Donald Trump csütörtökön elhagyta Windsort és továbbutazott, hogy Sir Keir Starmerrel egyeztessen.

2025. 09. 18. 14:55
Fotó: STEFAN ROUSSEAU Forrás: POOL
Az amerikai elnököt igazán lenyűgözte nagy-britanniai fogadtatása. Donald Trump élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte a tegnap a windsori kastélyban tartott fogadáson, hogy immár második alkalommal vesz részt hivatalos látogatáson az országban – írja a BBC. Csütörtökön azonban már biztosan a politikáé a főszerep. Az amerikai elnök már meg is érkezett Chequersbe, ahol Keir Starmer miniszterelnökkel tárgyal.

Britain's Prime Minister Keir Starmer greets US President Donald Trump at Chequers, in Aylesbury, central England, on September 18, 2025, on the second day of the US President's second State Visit. After the royal hospitality and pageantry, US President Donald Trump's unprecedented second state visit to the UK takes a serious turn on Thursday when he is hosted by Prime Minister Keir Starmer for wide-ranging talks. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump a szerda esti fogadáson hangsúlyozta a két ország különleges kapcsolatának a fontosságát. Az amerikai elnök a látogatása első napján nem csak Károly királlyal találkozott, Trump csendben megemlékezett II. Erzsébetről is, akinek a sírjára egy koszorút is helyezett, távol a kameráktól. A tegnapi nap fénypontja egyértelműen az esti vacsora volt, amelynek képei bejárták a világsajtót. Ma azonban már a szavaké lesz a főszerep. 

Donald Trump nemrég megérkezett Chequersbe ahol a brit miniszterelnökkel tárgyal. 

A két vezető jó kapcsolatot ápol ugyan, azonban a megbeszélés és a sajtótájékoztató akár kudarcos is lehet Keir Starmer számára. A brit miniszterelnök ugyanis a jó viszony ellenére közel sem ért egyet mindenben Trumppal. Ilyen kérdés például Palesztina elismerése is, hiszen nemrég Nagy-Britannia jelezte, hogy kész meghozni ezt a döntést, azonban az Egyesült Államok álláspontja szerint ez egyértelműen hiba lenne. 

Szintén nehéz téma lehet majd Ukrajna és a háború kérdése. 

Az Egyesült Királyság következetesen támogatja Kijevet, ezt pedig Károly király is hangsúlyozta a tegnapi vacsorán elmondott köszöntőjében. Trump jóval gyakorlatiasabb módon áll a háborúhoz, és kritikusan szemléli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. 

A problémák ellenére már most gyümölcsöző az amerikai elnök látogatása. A brit kormányzat rekordösszegű, 150 milliárd fontos amerikai beruházási csomagot jelentett be tegnap, és a maga nemében a legnagyobb kereskedelmi megállapodásnak nevezte a beruházási tervet, amely  7600 új, magas színvonalú munkahelyet teremt majd a jövőben.

Trump egyébként a Marine One névre keresztelt elnöki helikopter fedélzetén érkezett meg a tárgyalásra. 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

