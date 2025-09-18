Tegnap a képeké, ma a szavaké a főszerep Trump látogatásán

Az amerikai elnököt igazán lenyűgözte nagy-britanniai fogadtatása. Donald Trump élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte a tegnap a windsori kastélyban tartott fogadáson, hogy immár második alkalommal vesz részt hivatalos látogatáson az országban – írja a BBC. Csütörtökön azonban már biztosan a politikáé a főszerep. Az amerikai elnök már meg is érkezett Chequersbe, ahol Keir Starmer miniszterelnökkel tárgyal.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump a szerda esti fogadáson hangsúlyozta a két ország különleges kapcsolatának a fontosságát. Az amerikai elnök a látogatása első napján nem csak Károly királlyal találkozott, Trump csendben megemlékezett II. Erzsébetről is, akinek a sírjára egy koszorút is helyezett, távol a kameráktól. A tegnapi nap fénypontja egyértelműen az esti vacsora volt, amelynek képei bejárták a világsajtót. Ma azonban már a szavaké lesz a főszerep.

Donald Trump nemrég megérkezett Chequersbe ahol a brit miniszterelnökkel tárgyal.

A két vezető jó kapcsolatot ápol ugyan, azonban a megbeszélés és a sajtótájékoztató akár kudarcos is lehet Keir Starmer számára. A brit miniszterelnök ugyanis a jó viszony ellenére közel sem ért egyet mindenben Trumppal. Ilyen kérdés például Palesztina elismerése is, hiszen nemrég Nagy-Britannia jelezte, hogy kész meghozni ezt a döntést, azonban az Egyesült Államok álláspontja szerint ez egyértelműen hiba lenne.

Szintén nehéz téma lehet majd Ukrajna és a háború kérdése.

Az Egyesült Királyság következetesen támogatja Kijevet, ezt pedig Károly király is hangsúlyozta a tegnapi vacsorán elmondott köszöntőjében. Trump jóval gyakorlatiasabb módon áll a háborúhoz, és kritikusan szemléli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is.

A problémák ellenére már most gyümölcsöző az amerikai elnök látogatása. A brit kormányzat rekordösszegű, 150 milliárd fontos amerikai beruházási csomagot jelentett be tegnap, és a maga nemében a legnagyobb kereskedelmi megállapodásnak nevezte a beruházási tervet, amely 7600 új, magas színvonalú munkahelyet teremt majd a jövőben.

Trump egyébként a Marine One névre keresztelt elnöki helikopter fedélzetén érkezett meg a tárgyalásra.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)