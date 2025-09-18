Kiderült, mire készül Putyin még az év vége előtt + videó

2025 decemberében tartják meg a Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinnal című műsort, és ezúttal összevonják a hagyományos év végi nagy sajtótájékoztatóval.
Idén a közvetlen vonalat decemberre tervezik, és összevonják a nagy sajtótájékoztatóval
– válaszolta a Kreml képviselője. Az esemény dátumát azonban nem pontosította.
Putyin órákon át állta a sarat
Az utolsó Közvetlen vonal 2024. december 19-én zajlott, azt is összevonták a nagy sajtótájékoztatóval. A szervezők szerint az elnökhöz több mint kétmillió megkeresés érkezett. Putyin négy és fél órán keresztül válaszolt az újságírók és a nyilvánosság kérdéseire.
A kérdések a társadalmi-gazdasági helyzetet, az egészségügyet, a családok támogatását, valamint a különleges katonai műveletet és a nemzetközi helyzetet érintették.
Putyin már utasítást adott a következő Közvetlen vonal előkészítésének megkezdésére.