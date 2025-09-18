Kiderült, mire készül Putyin még az év vége előtt + videó

Az elnök szerint a közvetlen vonal formátuma nemcsak lehetőséget ad arra, hogy élő visszajelzést kapjon az emberektől, hanem segít azonosítani a jelenleg előttük álló legsürgetőbb problémákat is.

Putyin 2001 decemberében tartotta első Közvetlen vonalát, első sajtótájékoztatójára pedig ugyanazon év júliusában került sor. Azóta 2004 és 2012 kivételével minden évben tartottak Közvetlen vonalat.