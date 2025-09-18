Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Vlagyimir PutyinKreml (Moszkva)Dmitrij Peszkovorosz-ukrán háború

Kiderült, mire készül Putyin még az év vége előtt + videó

Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos éves Közvetlen vonalát 2025 decemberében tartják meg, és idén is összevonják a nagy sajtótájékoztatóval – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A pontos dátumot egyelőre nem közölték, de az előkészületek már megkezdődtek. Az eseményen várhatóan ismét milliós nagyságrendben érkeznek majd kérdések Putyinhoz az ország aktuális helyzetéről és a nemzetközi ügyekről.

Kozma Zoltán
2025. 09. 18. 11:22
Vlagyimir Putyin orosz elnök hőérzékelő szemüveget próbál fel (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök hőérzékelő szemüveget próbál fel (Fotó: AFP)
2025 decemberében tartják meg a Közvetlen vonal Vlagyimir Putyinnal című műsort, és ezúttal összevonják a hagyományos év végi nagy sajtótájékoztatóval.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Idén a közvetlen vonalat decemberre tervezik, és összevonják a nagy sajtótájékoztatóval

 – válaszolta a Kreml képviselője. Az esemény dátumát azonban nem pontosította.

Putyin órákon át állta a sarat

Az utolsó Közvetlen vonal 2024. december 19-én zajlott, azt is összevonták a nagy sajtótájékoztatóval. A szervezők szerint az elnökhöz több mint kétmillió megkeresés érkezett. Putyin négy és fél órán keresztül válaszolt az újságírók és a nyilvánosság kérdéseire. 

A kérdések a társadalmi-gazdasági helyzetet, az egészségügyet, a családok támogatását, valamint a különleges katonai műveletet és a nemzetközi helyzetet érintették.

 Putyin már utasítást adott a következő Közvetlen vonal előkészítésének megkezdésére.

Az elnök szerint a közvetlen vonal formátuma nemcsak lehetőséget ad arra, hogy élő visszajelzést kapjon az emberektől, hanem segít azonosítani a jelenleg előttük álló legsürgetőbb problémákat is.

Putyin 2001 decemberében tartotta első Közvetlen vonalát, első sajtótájékoztatójára pedig ugyanazon év júliusában került sor. Azóta 2004 és 2012 kivételével minden évben tartottak Közvetlen vonalat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök hőérzékelő szemüveget próbál fel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

