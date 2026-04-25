Oroszország ismét a városi polgári infrastruktúrát támadta, Jekatyerinburgban többen megsérültek egy ukrán dróntámadásban

Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni, mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra. „Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy időközben az éjszakai támadás dnyiprói sebesültjeinek száma 27-re nőtt. Nem sokkal később pedig arról tájékoztatott, hogy délelőtt újabb orosz támadás érte Dnyiprót: lakóépületet ért találat, egy ember meghalt, hét megsebesült.