Oroszország ismét a városi polgári infrastruktúrát támadta, Jekatyerinburgban többen megsérültek egy ukrán dróntámadásban

Az ukrán elnök közlése szerint taktikát váltott az orosz haderő, és a városi polgári infrastruktúrát támadta. A jelentések szerint Oroszország egész éjjel támadta Dnyiprót és az ország más városait. Az orosz jelentések szerint ugyanakkor Ukrajna is csapásokat hajtott végre, Jekatyerinburgban többen megsérültek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 16:18
Fotó: FRANCISCO RICHART Forrás: ANADOLU
Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni, mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra. „Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy időközben az éjszakai támadás dnyiprói sebesültjeinek száma 27-re nőtt. Nem sokkal később pedig arról tájékoztatott, hogy délelőtt újabb orosz támadás érte Dnyiprót: lakóépületet ért találat, egy ember meghalt, hét megsebesült.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy menetrend szerinti autóbuszt támadott meg Jurkivka faluban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek.

Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok kombinált támadásában két ember halt meg és hét sebesült meg a régióban.

Oroszország területén is többen megsérültek egy dróntámadásban

Megrongálódott egy többszintes lakóépület, és megsebesült hat ember ukrán dróntámadásban az uráli Jekatyerinburgban – közölték szombaton orosz források.

Gyenyisz Paszler helyi kormányzó a MAX orosz üzenetküldő csatornán azt írta, hogy a sérültek között nincs súlyos állapotú, és az eltalált épület minden lakóját evakuálták.

Az E1 nevű hírportál szerint most először érte ukrán támadás a Szverdlovszki területet. Az eltalált épület lakói először azt gondolták, hogy földrengés történt, senki nem számított dróntámadásra. A helyzet miatt tucatnyi járatot késve indítottak a helyi repülőtéren – írta a hírportál.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az utóbbi egy napban 11 irányított légi bombát és 256 drónt lőtt le.

Borítókép: Ukrán tűzoltók dolgoznak egy légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
