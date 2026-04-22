Putyin orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva addig folytatja a műveleteket, amíg teljes mértékben meg nem szűnik a fenyegetés az ország határ menti régióival szemben. Mint fogalmazott, a biztonsági zóna kiépítése lépésről lépésre halad, és a cél változatlan, írja az Origo.
Putyin: lépésről lépésre alakítják ki a biztonsági övezetet az ukrán határnál
Oroszország fokozatosan hozza létre azt a biztonsági övezetet, amely a határ menti térségek védelmét szolgálja Ukrajna irányából – jelentette ki Vlagyimir Putyin egy önkormányzati vezetőkkel folytatott egyeztetésen.
Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország biztos a kitűzött célok elérésében az ukrajnai konfliktusban.
Úgy véli, az ország ellenfelei már most azon gondolkodnak, miként kezeljék a jövőbeni orosz győzelem következményeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Moszkva nem kíván idő előtt nyilvános részleteket közölni, hanem a kijelölt feladatok végrehajtására összpontosít.
Putyin: Moszkva segíti a határ menti térség lakóit
Az orosz elnök szerint a helyzet továbbra is nehéz a határ menti térségekben, különösen a Kurszki terület esetében. Kiemelte: az állam kötelessége segítséget nyújtani a támadások által érintett lakosságnak.
Putyin arra szólított fel, hogy olyan életkörülményeket kell teremteni, amelyek ösztönzik az embereket arra, hogy szülőföldjükön maradjanak. Nemcsak az elveszett javak helyreállítását, hanem a térségek fejlődését is biztosítani kell – hangsúlyozta.
Putyin külön köszönetet mondott a határ menti települések vezetőinek helytállásáért. Az orosz vezetés álláspontja szerint a határ menti biztonság megerősítése kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
