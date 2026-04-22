Putyin: lépésről lépésre alakítják ki a biztonsági övezetet az ukrán határnál

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország biztos a kitűzött célok elérésében az ukrajnai konfliktusban.

Úgy véli, az ország ellenfelei már most azon gondolkodnak, miként kezeljék a jövőbeni orosz győzelem következményeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Moszkva nem kíván idő előtt nyilvános részleteket közölni, hanem a kijelölt feladatok végrehajtására összpontosít.

Putyin: Moszkva segíti a határ menti térség lakóit

Az orosz elnök szerint a helyzet továbbra is nehéz a határ menti térségekben, különösen a Kurszki terület esetében. Kiemelte: az állam kötelessége segítséget nyújtani a támadások által érintett lakosságnak.

Egy katona a szumi régióban (Fotó: AFP)

Putyin arra szólított fel, hogy olyan életkörülményeket kell teremteni, amelyek ösztönzik az embereket arra, hogy szülőföldjükön maradjanak. Nemcsak az elveszett javak helyreállítását, hanem a térségek fejlődését is biztosítani kell – hangsúlyozta.

Putyin külön köszönetet mondott a határ menti települések vezetőinek helytállásáért. Az orosz vezetés álláspontja szerint a határ menti biztonság megerősítése kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben.