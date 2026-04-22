PutyinUkrajnahatárorosz-ukrán háborúbiztonsági zóna

Putyin: lépésről lépésre alakítják ki a biztonsági övezetet az ukrán határnál

Oroszország fokozatosan hozza létre azt a biztonsági övezetet, amely a határ menti térségek védelmét szolgálja Ukrajna irányából – jelentette ki Vlagyimir Putyin egy önkormányzati vezetőkkel folytatott egyeztetésen.

Forrás: Origo2026. 04. 22. 11:17
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Putyin orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva addig folytatja a műveleteket, amíg teljes mértékben meg nem szűnik a fenyegetés az ország határ menti régióival szemben. Mint fogalmazott, a biztonsági zóna kiépítése lépésről lépésre halad, és a cél változatlan, írja az Origo.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a Szlúzsenye Összoroszországi Önkormányzati Szolgálatért díjak átadási ünnepségén, Moszkvában, 2026. április 21-én (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország biztos a kitűzött célok elérésében az ukrajnai konfliktusban.

Úgy véli, az ország ellenfelei már most azon gondolkodnak, miként kezeljék a jövőbeni orosz győzelem következményeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy Moszkva nem kíván idő előtt nyilvános részleteket közölni, hanem a kijelölt feladatok végrehajtására összpontosít.

Putyin: Moszkva segíti a határ menti térség lakóit

Az orosz elnök szerint a helyzet továbbra is nehéz a határ menti térségekben, különösen a Kurszki terület esetében. Kiemelte: az állam kötelessége segítséget nyújtani a támadások által érintett lakosságnak.

Egy katona a szumi régióban (Fotó: AFP)

Putyin arra szólított fel, hogy olyan életkörülményeket kell teremteni, amelyek ösztönzik az embereket arra, hogy szülőföldjükön maradjanak. Nemcsak az elveszett javak helyreállítását, hanem a térségek fejlődését is biztosítani kell – hangsúlyozta.

Putyin külön köszönetet mondott a határ menti települések vezetőinek helytállásáért. Az orosz vezetés álláspontja szerint a határ menti biztonság megerősítése kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu