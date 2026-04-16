Az úgynevezett belépési-kilépési rendszer (EES) teljes körű bevezetése után minden nem uniós állampolgárnak – így a briteknek is – biometrikus adatokat kell rögzítenie a schengeni övezetbe való belépéskor. Az új szabályok szerint ujjlenyomatot és arcképet is fel kell venni, emellett igazolni kell a szállást, az anyagi fedezetet és a visszaút meglétét is – írja a Daily Mail.
Az új uniós határellenőrzés miatt megbénultak az európai repülőterek
Az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszere jelentős fennakadásokat okozott a kontinens több repülőterén. A beszámolók szerint az elsősorban nem uniós utasokat érintő szabályok bevezetése után Franciaországtól Portugáliáig hosszú sorok és késések nehezítik az utazást.
A rendszert fokozatosan vezették be, áprilisra azonban már teljes egészében működik. A tapasztalatok szerint a határellenőrzés jelentősen lelassult, és több helyen kezelhetetlenné vált a forgalom.
A portugál repülőtereken – különösen Lisszabonban, Portóban és Faróban – olyan mértékű torlódás alakult ki, hogy a hatóságok ideiglenesen felfüggesztették az új rendszer alkalmazását.
Egy volt brit diplomata szerint teljes káosz alakult ki a lisszaboni repülőtéren, ahol sok utas még az időben érkezés ellenére is lekéste a járatát a határellenőrzés elhúzódása miatt.
Lengyelországban, különösen Krakkóban szintén komoly fennakadások jelentkeztek. Utasok beszámolói szerint érkezéskor akár kétórás, induláskor másfél órás ellenőrzési időkkel kellett számolni.
Belgiumban, a brüsszeli repülőtéren többórás várakozásról számoltak be, ami már a járatok menetrendjére is hatással volt.
Hollandiában az amszterdami repülőtéren hosszú ellenőrzési idők alakultak ki, miközben több automata kapu nem működött.
Franciaországban a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren akár négyórás torlódásokról is érkeztek jelentések. A problémákat részben technikai hibák és informatikai fennakadások okozták.
Olaszországban, Milánóban több repülőtéren is súlyos fennakadások alakultak ki. Egyes utasok rosszullétről számoltak be a hosszú várakozás miatt.
Spanyolországban Palma de Mallorcán és Tenerifén is hasonló helyzet alakult ki, ahol a rendszer működése és a személyzet leterheltsége egyszerre lassította az ellenőrzést.
Németország nagy repülőterein – Frankfurtban, Münchenben és Berlinben – szintén többórás ellenőrzési időkkel kell számolni. A hatóságok szerint ez a kezdeti időszakban még tartósan fennmaradhat.
Görögországban, például Rodoszon a forgalom függvényében alakulnak ki torlódások, különösen akkor, amikor egyszerre több járat érkezik.
A beszámolók szerint az új rendszer bevezetése dominóhatást indított el az európai légi közlekedésben.
Borítókép: Utasok a lisszaboni repülőtéren a Spanyolországot és Portugáliát érintő áramszünet után (Fotó: AFP)
