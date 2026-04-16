Az új uniós határellenőrzés miatt megbénultak az európai repülőterek

A rendszert fokozatosan vezették be, áprilisra azonban már teljes egészében működik. A tapasztalatok szerint a határellenőrzés jelentősen lelassult, és több helyen kezelhetetlenné vált a forgalom.

A portugál repülőtereken – különösen Lisszabonban, Portóban és Faróban – olyan mértékű torlódás alakult ki, hogy a hatóságok ideiglenesen felfüggesztették az új rendszer alkalmazását.

Egy volt brit diplomata szerint teljes káosz alakult ki a lisszaboni repülőtéren, ahol sok utas még az időben érkezés ellenére is lekéste a járatát a határellenőrzés elhúzódása miatt.

Lengyelországban, különösen Krakkóban szintén komoly fennakadások jelentkeztek. Utasok beszámolói szerint érkezéskor akár kétórás, induláskor másfél órás ellenőrzési időkkel kellett számolni.