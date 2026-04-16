EESkáoszrepülőtér

Az új uniós határellenőrzés miatt megbénultak az európai repülőterek

Az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszere jelentős fennakadásokat okozott a kontinens több repülőterén. A beszámolók szerint az elsősorban nem uniós utasokat érintő szabályok bevezetése után Franciaországtól Portugáliáig hosszú sorok és késések nehezítik az utazást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 6:56
Utasok a lisszaboni repülőtéren a Spanyolországot és Portugáliát érintő áramszünet után (Fotó: AFP)
Az úgynevezett belépési-kilépési rendszer (EES) teljes körű bevezetése után minden nem uniós állampolgárnak – így a briteknek is – biometrikus adatokat kell rögzítenie a schengeni övezetbe való belépéskor. Az új szabályok szerint ujjlenyomatot és arcképet is fel kell venni, emellett igazolni kell a szállást, az anyagi fedezetet és a visszaút meglétét is – írja a Daily Mail.

Repülőtéri káoszt okoz az EU új rendszere, az EES.

A rendszert fokozatosan vezették be, áprilisra azonban már teljes egészében működik. A tapasztalatok szerint a határellenőrzés jelentősen lelassult, és több helyen kezelhetetlenné vált a forgalom.

A portugál repülőtereken – különösen Lisszabonban, Portóban és Faróban – olyan mértékű torlódás alakult ki, hogy a hatóságok ideiglenesen felfüggesztették az új rendszer alkalmazását.

Egy volt brit diplomata szerint teljes káosz alakult ki a lisszaboni repülőtéren, ahol sok utas még az időben érkezés ellenére is lekéste a járatát a határellenőrzés elhúzódása miatt.

Lengyelországban, különösen Krakkóban szintén komoly fennakadások jelentkeztek. Utasok beszámolói szerint érkezéskor akár kétórás, induláskor másfél órás ellenőrzési időkkel kellett számolni.

Belgiumban, a brüsszeli repülőtéren többórás várakozásról számoltak be, ami már a járatok menetrendjére is hatással volt.

 

Hollandiában az amszterdami repülőtéren hosszú ellenőrzési idők alakultak ki, miközben több automata kapu nem működött.

Franciaországban a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren akár négyórás torlódásokról is érkeztek jelentések. A problémákat részben technikai hibák és informatikai fennakadások okozták.

Olaszországban, Milánóban több repülőtéren is súlyos fennakadások alakultak ki. Egyes utasok rosszullétről számoltak be a hosszú várakozás miatt.

Spanyolországban Palma de Mallorcán és Tenerifén is hasonló helyzet alakult ki, ahol a rendszer működése és a személyzet leterheltsége egyszerre lassította az ellenőrzést.

Németország nagy repülőterein – Frankfurtban, Münchenben és Berlinben – szintén többórás ellenőrzési időkkel kell számolni. A hatóságok szerint ez a kezdeti időszakban még tartósan fennmaradhat.

Görögországban, például Rodoszon a forgalom függvényében alakulnak ki torlódások, különösen akkor, amikor egyszerre több járat érkezik.

A beszámolók szerint az új rendszer bevezetése dominóhatást indított el az európai légi közlekedésben. 

