Lezárult a nyomozás Julija Timosenko ügyében

Julija TimosenkoUkrajnanyomozáskorrupció

Lezárult a nyomozás Julija Timosenko ügyében

Lezárta a nyomozást az ukrán korrupcióellenes ügyészség és a nemzeti korrupcióellenes hivatal Julija Timosenko ügyében, jelentették be hivatalosan.

2026. 04. 08. 20:31
A volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében lezárult a nyomozás Forrás: AFP
A vád szerint a Batykivscsina parlamenti frakció vezetője jogtalan előnyök felajánlásával próbálhatta befolyásolni ukrán képviselők döntéseit. A hatóságok úgy vélik, nem egyszeri esetről, hanem egy tudatosan kiépített rendszerről lehet szó, írja a Zn.ua.

Timosenko
Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök  (Fotó: AFP)

Súlyos vádak Timosenko ellen

A nyomozó szervek közlése szerint Julija Timosenko egy olyan mechanizmus kialakításán dolgozhatott, amelyben képviselők rendszeres juttatásokért cserébe támogatták volna őt parlamenti szavazások során. A gyanú alapján az érintettek előre kifizetett összegeket kaptak volna, cserébe pedig konkrét szavazási utasításokat követhettek – bizonyos esetekben akár tartózkodásra vagy távolmaradásra vonatkozóan is.

Korábban megírtuk, hogy Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót vesztegetéssel vádolta meg az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP). A hatóságok birtokába került egy táblázat is, amely a források szerint összefüggésbe hozható parlamenti szavazások eredményével és feltételezett kifizetésekkel. A védelem mindezt tagadta, és hétköznapi működési költségekről beszélt.

A házkutatásokat és a gyanúsítotti kihallgatást 2026 januárjában hajtották végre. A hatóságok kiemelték: az ügy egy korábban feltárt, hasonló korrupciós hálózathoz kapcsolódhat, amelyben képviselők törvényjavaslatok támogatásáért cserébe fogadhattak el pénzt.

A politikust az ukrán büntető törvénykönyv egyik legsúlyosabb korrupciós tényállása alapján gyanúsítják, amely nagy értékű vagy szervezett formában elkövetett vesztegetést érint. A bűncselekményért akár öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés és vagyonelkobzás is kiszabható.

A sajtóinformációk szerint a nyomozás egyik kulcseleme hangfelvételek sora, amelyeken egy, a hatóságok szerint Timosenkóra emlékeztető hang tárgyalhat rendszeres kifizetésekről. A védelem azonban vitatja a bizonyítékok hitelességét, és manipulációt emleget.

Borítókép: A volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében lezárult a nyomozás (Fotó: AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknógrádi zoltán

A polgármester válasza

Bayer Zsolt avatarja

Olvassák el a polgármester válaszát. Irigylem az eleganciáját és a higgadtságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu