A vád szerint a Batykivscsina parlamenti frakció vezetője jogtalan előnyök felajánlásával próbálhatta befolyásolni ukrán képviselők döntéseit. A hatóságok úgy vélik, nem egyszeri esetről, hanem egy tudatosan kiépített rendszerről lehet szó, írja a Zn.ua.
Lezárult a nyomozás Julija Timosenko ügyében
Lezárta a nyomozást az ukrán korrupcióellenes ügyészség és a nemzeti korrupcióellenes hivatal Julija Timosenko ügyében, jelentették be hivatalosan.
Súlyos vádak Timosenko ellen
A nyomozó szervek közlése szerint Julija Timosenko egy olyan mechanizmus kialakításán dolgozhatott, amelyben képviselők rendszeres juttatásokért cserébe támogatták volna őt parlamenti szavazások során. A gyanú alapján az érintettek előre kifizetett összegeket kaptak volna, cserébe pedig konkrét szavazási utasításokat követhettek – bizonyos esetekben akár tartózkodásra vagy távolmaradásra vonatkozóan is.
Korábban megírtuk, hogy Ukrajna egyik legismertebb politikusát, Julija Timosenkót vesztegetéssel vádolta meg az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP). A hatóságok birtokába került egy táblázat is, amely a források szerint összefüggésbe hozható parlamenti szavazások eredményével és feltételezett kifizetésekkel. A védelem mindezt tagadta, és hétköznapi működési költségekről beszélt.
A házkutatásokat és a gyanúsítotti kihallgatást 2026 januárjában hajtották végre. A hatóságok kiemelték: az ügy egy korábban feltárt, hasonló korrupciós hálózathoz kapcsolódhat, amelyben képviselők törvényjavaslatok támogatásáért cserébe fogadhattak el pénzt.
A politikust az ukrán büntető törvénykönyv egyik legsúlyosabb korrupciós tényállása alapján gyanúsítják, amely nagy értékű vagy szervezett formában elkövetett vesztegetést érint. A bűncselekményért akár öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés és vagyonelkobzás is kiszabható.
A sajtóinformációk szerint a nyomozás egyik kulcseleme hangfelvételek sora, amelyeken egy, a hatóságok szerint Timosenkóra emlékeztető hang tárgyalhat rendszeres kifizetésekről. A védelem azonban vitatja a bizonyítékok hitelességét, és manipulációt emleget.
Borítókép: A volt ukrán miniszterelnök korrupciós ügyében lezárult a nyomozás (Fotó: AFP)
