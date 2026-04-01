Tovább gyűrűzik a lengyel miniszterelnök pártjának pedofil botránya

Két súlyos pedofília és zoofília botrány árnyékolja be a lengyel politikai életet, amelyekben a liberális ellenzéki Polgári Platform (PO) (a jelenlegi kormánypárt, a Polgári Koalíció meghatározó ereje) egykori és jelenlegi prominens tagjai is érintettek. A lengyel jobboldal, élén Mateusz Morawiecki volt miniszterelnökkel, azonnali és teljes körű magyarázatot követel Donald Tusk kormányától és a Polgári Koalíció vezetésétől, miközben a közvéleményt mélységesen megdöbbentette az ügyek brutalitása és a feltételezett összefonódások hálója.

2026. 04. 01. 4:00
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: AFP
Az egyik legsúlyosabb eset Klodzkóban történt, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnök pártjának egy aktivistája, Kamila L. hat és fél év börtönbüntetést kapott, mert segítette férjét, akit pedofília és állatokkal szembeni szexuális visszaélések miatt 25 év szabadságvesztésre ítéltek. A botrány még 2023-ban robbant ki, amikor közösségi médiában fotók kerültek elő, amelyeken Kamila L. Monika Wielichowskával, a lengyel parlament alelnökével, Donald Tusk miniszterelnök párttársával látható.

Mateusz Morawiecki szerint Tusk párttársa, Monika Wielichowska is magyarázattal tartozik a pedofil botrány kapcsán

Wielichowskának és a 2023-ban az ügyet nem jelentő ügyésznek is számos kérdésre kellene válaszolnia – jelentette ki a Telewizja wPolsce24 műsorában Mateusz Morawiecki, volt lengyel kormányfő, a Jog és Igazságosság (PiS) parlamenti képviselője.

Morawiecki szerint Tusk, Wielichowska „főnöke”, akinek támogatásával az alelnök a botrány kirobbanása után is büszkélkedett, szintén magyarázattal tartozik az ügyben.

A másik, nem kevésbé sokkoló ügy Zlotówban történt, ahol a Polgári Platform helyi szervezetének egykori vezetőjét, Piotr P.-t vádolják azzal, hogy évekig zaklatott gyermekeket. Piotr P. 2023 óta előzetes letartóztatásban van.

Az ügy részleteit Stanislaw Pyrzanowski, a Telewizja wPolsce24 újságírójának riportja tárta fel. A riporter kiemelte Aleksander Antoniewicz, egykori PO-s megyei tanácsos szerepét, aki kulcsfontosságú bejelentője volt az ügynek.

Antoniewiczhez 2015-ben fordultak először a fiatal lányok, és ő azonnal rendőrségi feljelentést javasolt, ami 2016 márciusában meg is történt. Azonban itt kezdődnek a zavaros összefonódások: a jastrowiei rendőrőrs parancsnoka, ahol a feljelentés történt, közismerten együtt tollaslabdázott az elkövetővel, Piotr P.-vel, és erről fotók is tanúskodnak a közösségi médiában. Ugyanezen rendőrőrs egyik körzeti megbízottjának felesége pedig 2018-ban Piotr P. választási listáján indult.

Pyrzanowski szerint ezek a „véletlenek” rendkívül aggasztóak és további kérdéseket vetnek fel. Az újságíró furcsállja azt is, hogyan lehetséges, hogy az ügyben még mindig nem született jogerős ítélet, pedig az ügy már évek óta folyik.

A poznani kerületi bíróság hatályon kívül helyezett egy 2025-ben meghozott elsőfokú ítéletet, arra hivatkozva, hogy az egyik tárgyaláson néhány percig nem volt jelen Piotr P. védőügyvédje. Ez a körülmény lehetővé tette az ítélet megsemmisítését, és a perújrafelvételt. Az ügyészség fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz, de Piotr P. továbbra is előzetes letartóztatásban marad.

A Telewizja wPolsce24 riportere hangsúlyozta, hogy az ügyet vélhetően már 2017-ben megpróbálták eltussolni. Amennyiben akkor a hatóságok kellő alapossággal jártak volna el, feltehetően elkerülhető lett volna a későbbi tizennégy, még fiatalabb áldozat bántalmazása.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

