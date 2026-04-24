Ukrajnaorosz–ukrán háborúnépességcsökkenés

Drámai adatok: egymillióval csökkent Ukrajna lakossága egy év alatt

Egy év alatt egymillióval csökkent Ukrajna szabad területeinek lakossága, és a szakértők szerint ez csak a kezdet. A háború elhúzódása és a romló demográfiai helyzet újabb migrációs hullámot indíthat el, amelynek hatásai Európában is érezhetők lehetnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 11:32
Elesett ukrán katonák sírjai a Licsakivi Katonai Temetőben (Fotó: AFP)
– Felmerültek aggályok azzal kapcsolatban, mi történt azt követően, hogy a fiatal férfiak számára engedélyezték a távozást, ugyanakkor az Eurostat adatai alapján nem látható jelentős növekedés az ilyen korú férfiak számában külföldön – fogalmazott.

Idén február 28-án mintegy 4,4 millió ukrán tartózkodott az Európai Unióban, Norvégiában és Svájcban, további hétszázezer pedig más országokban élt.

Németországban több mint egymillió ukrán él, Lengyelországban valamivel kevesebben mint egymillióan. Arányaiban Csehországban a legmagasabb a jelenlétük: az ukránok a teljes népesség mintegy három százalékát adják

– mondta a demográfiai intézet igazgatója.

Libanova hangsúlyozta, hogy a háború elhúzódásával egyre kevesebben térnek vissza Ukrajnába. Az Eurostat adatai szerint az ukrán nők hetven százaléka dolgozik, ami arra utal, hogy sokan közülük nem fognak hazatérni. A szakértő szerint a legjobb esetben is legfeljebb a menekültek egyharmada térhet vissza a háború lezárulta után – számolt be a Promin.cv.ua

Emellett egy újabb migrációs hullám veszélye is fennáll, és az sem zárható ki, hogy nem a nők térnek haza, hanem inkább a férfiak mennek külföldre, hogy újraegyesítsék családjukat.

– A hadiállapot feloldása után egy második migrációs hullám fenyeget – fogalmazott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
