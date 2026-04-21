Az ukrán belügyminisztérium átfogó átalakítást jelentett be a járőrrendőrök kiképzésében, amelynek célja a harci helyzetekre való felkészültség erősítése. A tervek szerint a harctéri tapasztalattal rendelkező katonák oktatóként vesznek részt a képzésben, miközben a rendőrök rotációs rendszerben, gyakorlótereken készülnek fel a szolgálatra. Ihor Klimenko belügyminiszter azt is felvetette, hogy az állomány tagjait akár egy-két hónapra a front közelébe is vezényelnék, hogy valós körülmények között szerezzenek tapasztalatot – számolt be cikkében az Interfax.
Folyamatos lőgyakorlat és akár frontközeli kiképzés is várhat az ukrán rendőrökre
Ihor Klimenko bejelentette, hogy a harci tapasztalattal rendelkező katonák ezentúl a járőrrendőrök kiképzésében vesznek részt. Az ukrán belügyminiszter szerint a cél a rendőri reagálás hatékonyságának növelése. A képzést lőtereken, rotációs rendszerben szervezik meg, és külön hangsúlyt kap a pszichológiai felkészítés is.
A Nemzeti Gárda és a határőrség azon katonái, akik részt vettek harci műveletekben, a jövőben a járőrrendőrök oktatóivá válnak a gyakorlótereken – jelentette ki Ukrajna belügyminisztere, Ihor Klimenko.
Beszéltem Fatsevics tábornokkal, aki most ideiglenesen a járőrrendőrség vezetői feladatait látja el: meg kell erősíteni és korszerűsíteni kell a kiképzést. Bárhogy is nevezzük – biztosítanunk kell, hogy ilyen szégyenteljes helyzetek (az április 18-i kijevi terrortámadás és a járőrrendőrök nem megfelelő reakciója) soha többé ne forduljanak elő
– mondta a miniszter a média képviselőivel tartott találkozón.
Hangsúlyozta:
Mostantól a járőrrendőrök rotációs rendszerben a gyakorlótereken fognak élni.
Klimenko szerint az 1. és 2. hadtest kötelékében harci tapasztalatot szerzett Nemzeti Gárda katonái, valamint az Állami Határőrség tagjai oktatóként vesznek részt a képzésben. – Ez minden egységre vonatkozik: először a járőrszolgálatra, majd később a körzeti osztályokra is ki akarjuk terjeszteni – hangsúlyozta a belügyminisztérium vezetője. Azt is elmondta, hogy a belügyminisztérium felajánlja a leszerelt veteránoknak a lehetőséget, hogy szolgálatukat kifejezetten a rendőrségi harci kiképzési rendszerben folytassák.
Kiképzésről és pszichológiai ellenálló képességről beszélünk
– magyarázta Klimenko.
A miniszter emellett megjegyezte, hogy felülvizsgálják a reagálási protokollokat és a kiképzési programokat. – Azokról a fellépési taktikákról beszélünk, amelyek figyelembe veszik a fegyvereket és lőszereket, amelyek az állampolgárok birtokában lehetnek. Vagyis minden egyes nap, amikor egy járőr egy hagyományos garázdaság miatti riasztásra érkezik, fel kell készülnie arra, hogy akár gránátot is dobhatnak rá. Egy rendőrnek nem szabad megijednie attól, ha villanógránát robban vagy golyó süvít el mellette. A rendőr éppen azért rendőr, hogy mások életéért kockázatot vállaljon – foglalta össze a miniszter.
Külön kitért arra is, hogy az állomány jelentős része már részt vett összevont egységekben végrehajtott rotációkban.
Nem tudom, hogy a Nemzeti Rendőrség vezetése támogatni fog-e: én mindenkit áthelyeznék legalább egy-két hónapra, ha nem is a frontra, akkor legalább a frontvonal közelébe. Például a kramatorszki járőrrendőrséghez. Vagy Pavlohradba, vagy Szinelnyikovóba
– tette hozzá Klimenko.
Borítókép: Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter (Fotó: AFP)
