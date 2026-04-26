Fontos diplomáciai esemény került veszélybe, előretörtek a donyecki régióban az oroszok

Veszélybe került az évtized egyik legfontosabb diplomáciai küldetése a washingtoni merényletkísérlet után. A Buckingham-palota válságegyeztetésbe kezdett az amerikai féllel, miután súlyos biztonsági mulasztásokra derült fény. A történtek nyomán bizonytalanná vált III. Károly király és Kamilla királyné tervezett látogatása. Végül azonban a Buckingham-palota közölte: a terveknek megfelelően elutazik amerikai látogatására a brit uralkodó. III. Károly király és felesége, Kamilla hétfőn érkezik négynapos állami látogatásra az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására.