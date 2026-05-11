fejes rudolf anzelmnagyváradhegyfoki premontrei prépostságváradhegyfoki premontrei prépostságeurópa tanács

Rendőri erővel kísérelheti meg kilakoltatni a román végrehajtás Nagyvárad premontrei szerzetését csütörtökön

A nagyváradi román önkormányzat hamisított vagy jogilag vitatható telekkönyvi állapotra építi követelését, közölte a rend jogi képviselete.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 6:00
Fejes Rudolf Anzelm a román hatóságok kilakoltatási kísérlete során Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Segítségkérés a világ keresztényeitől

Stoffán György három pontban összegezte, miért törvényellenes a kilakoltatás:

„1. A per rossz személy ellen indult. A nagyváradi önkormányzat Fejes Rudolf Anzelm apát mint Feies Rudolf magánszemély ellen indított kiürítési pert, holott ő örökfogadalmas prépost-prelátus, akinek kánoni kinevezéséhez és felszenteléséhez a román állam 1999-ben maga járult hozzá, és akinek egyházi státusát a román állam 1999 óta közpénzből finanszírozza. Világi bíróság nem semmisíthet meg egyházi státust. A Nagyváradhegyfoki Premontrei Prépostság mint jogi személy ellen, amely a templomot és a liturgikus vagyont törvényesen tulajdonolja, soha semmiféle végrehajtási eljárás nem indult és nem is indulhatott volna, mert a román vallásügyi törvény ezt kifejezetten tiltja. Az érintett egyházi vagyonokat a kommunizmus alatt sem vették el, viszont most egy uniós jogállamban mégis megkísérlik.

2. A 489/2006. számú román vallásügyi törvény 27. § (2) bekezdése kimondja, hogy a kultusznak rendelt javak lefoglalhatatlanok és elbirtokolhatatlanok. A román állam vallásügyi államtitkársága ezt háromszor, írásban megerősítette, és kifejezetten figyelmeztette a nagyváradi önkormányzatot az érintett tárgyakra és épületekre vonatkozóan. A végrehajtó és a nagyváradi önkormányzat mindezt figyelmen kívül hagyja.

3. Románia nem élt a jogfelfüggesztés lehetőségével. Az emberi jogok európai egyezménye 15. cikke alapján egy állam csak rendkívüli állapot (háború vagy más közveszély) esetén függesztheti fel egyes jogok védelmét, és erről köteles értesíteni az Európa Tanácsot. Románia ilyen értesítést nem tett. Ez azt jelenti, hogy a vallásszabadság, mint az egyezmény által védett alapjog, teljeskörűen és korlátozás nélkül védi a Nagyváradhegyfoki Premontrei Prépostságot.

A szabad vallásgyakorlásához való jog, beleértve a nyilvános istentiszteletet, alapvető polgári jog, amelyet a román alkotmány, az emberi jogok európai egyezménye és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egyaránt véd. Nekünk, római katolikusoknak ugyanolyan jogunk van a hitünk templomban való gyakorlásához, mint a világ bármely más emberének.”

 

add-square A nagyváradi premontrei apátság ügye

Rendőri erővel lakoltatnák ki a nagyváradi premontrei apátot kedden

A nagyváradi premontrei apátság ügye 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

A Facebook rejtelmei

Bayer Zsolt avatarja

Na most tessék! Hát ki hitte volna?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu