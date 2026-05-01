TuapszeOroszországukrán dróntámadásolajfinomító

Ukrán drónok újabb csapást mértek az oroszországi Tuapsze kikötőjére

Újabb dróncsapás – a héten már a negyedik – érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőt, a támadás tüzet okozott, de senki nem sérült meg – közölték helyi tisztviselők péntek kora reggel.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 01. 16:33
Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák
Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A krasznodari régió főparancsnoksága a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy 128 tűzoltót és 41 járművet vetettek be a tűz oltására.

A térségben kedd óta rendkívüli állapot van érvényben, amikor egy támadás hatalmas tüzet okozott a helyi olajfinomítóban, amelynek nyomán leállt annak termelése, és olaj került a part menti vizekbe. A finomítóban a tüzet csütörtök reggelre eloltották.

A hatóságok közlése szerint csütörtökön mentőalakulatokat vezényeltek a part öt újabb, olajjal szennyezett szakaszának megtisztítására. Összességében 12 600 köbméter szennyezett anyagot takarítottak el Tuapszében – közölték.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) a támadás után azt tanácsolta a lakosoknak, hogy a levegőben megemelkedett benzolszint miatt korlátozzák a szabadban töltött időt, és tartsák zárva az ablakokat. Csütörtökön a helyi egészségügyi hatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy kizárólag palackozott vizet használjanak, kerüljék a csapvíz és a természetes forrásokból származó víz fogyasztását. A májusi ünnepi rendezvényeket lemondták, írja az MTI.

Tuapsze: ez már a negyedik támadás két héten belül 

A korábbi csapások súlyos károkat okoztak: több tucat tartály megsemmisült vagy megsérült, az olajfinomító – amely a Rosznyefty tulajdonában van – április közepe óta nem működik.

A támadások következtében jelentős környezeti károk is keletkeztek: mérgező anyagok kerültek a levegőbe, olajszennyezés jutott a folyókba és a Fekete-tengerbe, a szennyezés pedig több tíz kilométer hosszan terjedt a partvidéken.

Vlagyimir Putyin orosz elnök is reagált az esetre, és bár a helyszínre küldte a katasztrófavédelmi minisztert, azt állította, hogy nincs „súlyos fenyegetés”, miközben szakértők jelentős környezeti katasztrófáról beszélnek.

Borítókép: Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu