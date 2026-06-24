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Hőhullám Európában: ismét megdőltek a melegrekordok, vörös riasztást adtak ki, többen meghaltak + videó

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Az elmúlt 24 órában elképesztő intenzitású, korai hőhullám vette tarthatatlan gripbe Európát, vörös riasztást kényszerítve ki a brit szigetektől az olasz nagyvárosokig. Franciaországban megdőlt a valaha mért legforróbb nap és éjszaka rekordja, míg az Egyesült Királyságban 35,7 fokos történelmi júniusi csúcsot mértek. A brutális kánikula miatt több mint 60 000 otthon maradt áram nélkül, a hűsítő vizet keresők közül pedig már legkevesebb 40-en fulladtak meg. Hogyan védekeznek az egyes országok az életveszélyes kánikula ellen?

Odrobina Kristóf
2026. 06. 24. 18:46
Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
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A meteorológiai modellek szerint a hőkupola a hét második felében kelet felé tolódik, így Németországban hétvégén akár 40 °C is lehet, a jövő hét elején pedig Közép-Európát, így Magyarországot is eléri a rendkívüli forróság.

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