Mit vár Magyar Péter a most kezdődő ír uniós elnökségtől?

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A Magyarországgal szembeni hetes cikkely szerinti brüsszeli eljárás lezárása, az Ukrajna uniós csatlakozása körüli fejlemények, illetve az EU 2028–34-es keretköltségvetéséről várható, egyre élesebb viták – különösen ezeken a pontokon bennünket is közvetlenül érinthet a most következő, soros ír elnökség fél éve.

Munkatársunktól
2026. 06. 30. 6:15
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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Ukrajna, hétéves pénzügyi keret

Ukrajnát Brüsszelben folyamatosan napirenden tartják, de gyorsított csatlakozását a magyar kormány mellett több más tagállam sem támogatja, ahogy azt sem, hogy újabb tárgyalási fejezetcsoportokat (klasztereket) nyissanak meg Kijevvel, miközben a nyugat-balkáni országok tíz-tizenöt éve egy helyben toporognak az EU előszobájában.

European Council President Antonio Costa, Ukraine president Volodymyr Zelensky and European Commission President Ursula von der Leyen pictured at the arrivals of a European Council Summit, Thursday 18 June 2026, at the Council of the European Union, in Brussels. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE (Photo by BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costa európai tanácsi, illetve Ursula von der Leyen bizottsági elnök között a júniusi EU-csúcson. Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

Egy további fontos kérdés – olyan más, szintén az egész uniót érintő ügyek mellett – az unió 1700 milliárd eurósra tervezett hétéves keretköltségvetésének tárgyalása. Itt hazánknak a kohéziós (felzárkóztatási), illetve az agrárpénzek a legfontosabbak, és itt már nem az említett 16,4 milliárd euróról, hanem az azt követő, 2028-ban kezdődő időszak pénzeiről van szó.

Borítókép: Micheál Martin ír kormányfő a júniusi uniós csúcson Brüsszelben (Fotó: Nicolas TUCAT / AFP) 

 

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