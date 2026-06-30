Mit vár Magyar Péter a most kezdődő ír uniós elnökségtől?

Ukrajna, hétéves pénzügyi keret

Ukrajnát Brüsszelben folyamatosan napirenden tartják, de gyorsított csatlakozását a magyar kormány mellett több más tagállam sem támogatja, ahogy azt sem, hogy újabb tárgyalási fejezetcsoportokat (klasztereket) nyissanak meg Kijevvel, miközben a nyugat-balkáni országok tíz-tizenöt éve egy helyben toporognak az EU előszobájában.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costa európai tanácsi, illetve Ursula von der Leyen bizottsági elnök között a júniusi EU-csúcson. Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

Egy további fontos kérdés – olyan más, szintén az egész uniót érintő ügyek mellett – az unió 1700 milliárd eurósra tervezett hétéves keretköltségvetésének tárgyalása. Itt hazánknak a kohéziós (felzárkóztatási), illetve az agrárpénzek a legfontosabbak, és itt már nem az említett 16,4 milliárd euróról, hanem az azt követő, 2028-ban kezdődő időszak pénzeiről van szó.

Borítókép: Micheál Martin ír kormányfő a júniusi uniós csúcson Brüsszelben (Fotó: Nicolas TUCAT / AFP)