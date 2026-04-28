Európai ParlamentköltségvetésStrasbourg

Az EP megszavazta a költségvetési keret emelését

Az Európai Parlament képviselői elsöprő többséggel megszavazták az EU következő hétéves költségvetésének tízszázalékos növelését, miközben a bizottság és a nettó befizető tagállamok szigorúbb pénzügyi fegyelmet követeltek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 16:39
Roberta Metsola és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A strasbourgi szavazáson az uniós többéves pénzügyi keret növeléséről született döntés. A javaslatot nagy többséggel támogatták a képviselők, és ez alapján továbbib kétszázmilliárd euró jut majd az uniós gazdáknak, a régióknak és az ipari versenyképesség növelésére. Hollandia és Németország jelezték, hogy a költségvetést az Európai Bizottság javaslatánál alacsonyabb szinten szeretnék tartani. A parlament emellett több forrás célzott elkülönítését kérte az uniós programoknak, valamint új, uniós szintű adók bevezetését sürgette az online szerencsejátékra, a kriptovalutákkal foglalkozó cégekre és az olyan technológiai óriásokra, mint az Amazon és a Google.

A bizottság eredeti, 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó javaslata 1,8 billió eurós kiadással számolt, emellett mintegy 165 milliárd eurót különítettek volna el a közös adósság visszafizetésére, amelyet az EU a Covid miatt vett fel, végül az EU anyagi mozgásterét tíz százalékkal magasabb szinten rögzítették.

Úgy gondoljuk, hogy nem lehet kevesebből többet elérni, ez egy mítosz

 – mondta Siegfried Muresan, az Európai Parlament költségvetési munkacsoportjának elnöke.

 

Borítókép: Roberta Metsola és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
