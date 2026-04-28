Az EP megszavazta a költségvetési keret emelését

A strasbourgi szavazáson az uniós többéves pénzügyi keret növeléséről született döntés. A javaslatot nagy többséggel támogatták a képviselők, és ez alapján továbbib kétszázmilliárd euró jut majd az uniós gazdáknak, a régióknak és az ipari versenyképesség növelésére. Hollandia és Németország jelezték, hogy a költségvetést az Európai Bizottság javaslatánál alacsonyabb szinten szeretnék tartani. A parlament emellett több forrás célzott elkülönítését kérte az uniós programoknak, valamint új, uniós szintű adók bevezetését sürgette az online szerencsejátékra, a kriptovalutákkal foglalkozó cégekre és az olyan technológiai óriásokra, mint az Amazon és a Google.