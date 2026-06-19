A józan ész és a szuverenitás védvonala: Orbán Viktor vezetésével mutattak erőt a patrióták Brüsszelben + videó
Az Európai Tanács hivatalos ülése előtt Brüsszelben gyűltek össze a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői, hogy összehangolják stratégiájukat és határozott alternatívát mutassanak a brüsszeli bürokrácia központosító törekvéseivel szemben. A csúcstalálkozó legfőbb politikai erejét és szellemi motorját ezúttal is Orbán Viktor adta, aki nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: a patrióta erők európai előretörése megállíthatatlan.
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