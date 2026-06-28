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Ukrán Szkala ezred: kínzások és megalázás vár a katonákra

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Az ukrán Babel című lap nagyszabású vizsgálatot tett közzé az ukrán 425., úgynevezett Szkala ezredben a sorkatonákkal szemben tapasztalt visszaélésekről. Az ezredet az ukrán fegyveres erők legnagyobb egységének tartják. A 13 ezer fős állomány kilenc területen végez harci műveleteket. Újságírók szerint az ukrán Szkala ezredhez mozgósított katonákat kezdetben egy „tyúkól” néven ismert elosztóközpontba szállítják, többeket pedig válogatott kínzásoknak, megalázásnak vetnek alá.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 5:55
Illusztráció Fotó: PAVLO BAHMUT Forrás: NurPhoto
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A Kyiv Post az orosz független „Katonai Ügyek” weboldalára hivatkozva arról is ír, hogy az azzal vádolta a 425. ezredet, hogy a harctéri veszteségek pótlása érdekében sietve mindössze egy hét kiképzés után küldött újoncokat a frontvonalba, ráadásul beteg embereket küldött harcba, hogy az ellenséges tüzet magukra irányítsák. Utalt az Ukrajnából származó korábbi jelentésekre is, amelyek a személyzettel szembeni bántalmazásról szóltak, beleértve a parancsmegtagadók esetenkénti agyonverését is.

A független ukrán hírportál, a Liga.net szeptember 25-i jelentése szerint 

Olga Reshetilova, a Volodimir Zelenszkij elnök által decemberben kinevezett katonai ombudsman azt állította, hogy vizsgálja az újonnan létrehozott rohamegységek ellen felhozott vádakat. 

A jelentés szerint Reshetilova azzal vádolta a 425. ezredet, hogy az ukrán védelmi erők között az emberi jogok egyik legnagyobb megsértője. Elmondta, hogy számos panasz érkezett verésekről, a szabadságuktól való jogellenes megfosztásról és a katonákkal szembeni pszichológiai nyomásgyakorlásról.

Míg a legtöbb egységben, ahol szabálysértések történnek, a parancsnokok többsége reagál az ombudsmani hivatal jelzésére, és megpróbálja megoldani az ilyen problémákat, addig a Szkala ezred esetében ez nincs így. „Sajnos ezeket a tényeket a vizsgálat megerősítette, de a parancsnokság részéről nem láttam hatékony választ az ilyen szabálysértések megállítására” – tette hozzá.

Az Izvesztyija szerint az ezrednél gyakran előfordul, hogy büntetésként a férfiakat napokra gödrökbe zárják, fákhoz vagy oszlopokhoz kötözik ragasztószalaggal, télen pedig vízzel és vizelettel öntik le őket a szabadban. 

Másokat az elosztóközpont kerületén elhelyezett aknák robbantanak fel. Egy szemtanú az újságíróknak a robbanások rendszeres hangjairól, valamint az egyik mozgósított férfi által elszenvedett sérülésekről számolt be. 

A szökést megkísérlő férfi elvesztette az egyik szemét, és lábsérüléseket szenvedett, majd az alakulat előtt megverték.

A katonákat gyakran magánzárkába helyezik, és kutyákat uszítanak rájuk bármilyen szabálysértés esetén. Két másik katonát nemcsak megvertek, hanem össze is bilincselték őket egymással, mert megpróbáltak szökni. Azt is megjegyzik, hogy az egységnél sokan súlyosan betegek, de megtagadják tőlük a gyógyszert. Az egészségi állapotról szóló bármilyen beszédet a szolgálat alóli kibújási kísérletnek tekintenek, és ezért verést is kiszabnak. 

Az őrök „eldobható” katonáknak nevezik áldozataikat, 

mert később rohamokban kell majd részt venniük, és sokan közülük az első bevetésükön meghalnak.

Egy katona szerint egy szakaszparancsnok is öngyilkosságot követett el.

Volt egy eset, amikor egy szakaszparancsnok főbe lőtte magát, mert azt közölték vele, hogy idősekkel kell támadást végrehajtania

– fogalmazott a férfi, aki orosz fogságba esett.

Meg lehet menekülni a fogságból?

A kiadvány azt is hangsúlyozza, hogy az elmúlt hat hónapban 26 újonc halt meg a Szkalában, és számos áldozat történetét részletesen ismerteti. Például írnak a 35 éves Alekszandr Szemenovról, aki két héttel a mozgósítása után teljesen összetörve jelent meg a szülővárosában, Kropivnickijben (Kirovohrad) található kórházban. Azt mondta, hogy sikerült megszöknie, amikor egyik kiképzőközpontból a másikba szállították.

Az orvosok a férfit a fejét, a testét és a belső szerveit ért sérülésekkel, tenyerén és ujjain horzsolásokkal, csuklóján pedig bilincsnyomokkal diagnosztizálták. Szemenov szerint megverték, egy quadhoz kötözték, majd a földön vonszolták. Egy hónappal később a sorkatona meghalt. 

A halál hivatalos oka tüdőgyulladás volt, bár az újságírók megjegyzik, hogy a rendőrség nem indított vizsgálatot.

Miután a média közzétette a cikket, Oleg Torgalo aktivista egy másik incidensről is beszámolt. Azt írta, hogy munkatársa fiát a munkahelyén fogták el a toborzók, a TCK emberei, annak ellenére, hogy törvényes felmentése volt a katonai szolgálat alól. Ezt követően a Szkala egyik központjába küldték, de ott elvesztették vele a kapcsolatot. Két héttel később jelentették a halálát. Azonosításakor édesanyja horpadást és zúzódásokat látott a fején, valamint a testéhez ragasztott kezeket.

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)

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