A Kyiv Post az orosz független „Katonai Ügyek” weboldalára hivatkozva arról is ír, hogy az azzal vádolta a 425. ezredet, hogy a harctéri veszteségek pótlása érdekében sietve mindössze egy hét kiképzés után küldött újoncokat a frontvonalba, ráadásul beteg embereket küldött harcba, hogy az ellenséges tüzet magukra irányítsák. Utalt az Ukrajnából származó korábbi jelentésekre is, amelyek a személyzettel szembeni bántalmazásról szóltak, beleértve a parancsmegtagadók esetenkénti agyonverését is.

A független ukrán hírportál, a Liga.net szeptember 25-i jelentése szerint

Olga Reshetilova, a Volodimir Zelenszkij elnök által decemberben kinevezett katonai ombudsman azt állította, hogy vizsgálja az újonnan létrehozott rohamegységek ellen felhozott vádakat.

A jelentés szerint Reshetilova azzal vádolta a 425. ezredet, hogy az ukrán védelmi erők között az emberi jogok egyik legnagyobb megsértője. Elmondta, hogy számos panasz érkezett verésekről, a szabadságuktól való jogellenes megfosztásról és a katonákkal szembeni pszichológiai nyomásgyakorlásról.

Míg a legtöbb egységben, ahol szabálysértések történnek, a parancsnokok többsége reagál az ombudsmani hivatal jelzésére, és megpróbálja megoldani az ilyen problémákat, addig a Szkala ezred esetében ez nincs így. „Sajnos ezeket a tényeket a vizsgálat megerősítette, de a parancsnokság részéről nem láttam hatékony választ az ilyen szabálysértések megállítására” – tette hozzá.

Az Izvesztyija szerint az ezrednél gyakran előfordul, hogy büntetésként a férfiakat napokra gödrökbe zárják, fákhoz vagy oszlopokhoz kötözik ragasztószalaggal, télen pedig vízzel és vizelettel öntik le őket a szabadban.