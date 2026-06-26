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40 napos offenzívát indított Zelenszkij Oroszország ellen

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Röviddel az ukrán újjáépítési konferencia előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lemondta részvételét a házigazda Lengyelországgal fennálló vita miatt, de az ukrán miniszterelnök több milliárd dollárnyi új ígéretet kapott. A háború azonban folytatódik, Zelenszkij 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 16:35
António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: BENOIT DOPPAGNE Forrás: BELGA MAG
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Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy az uniós hitelek és az állami támogatás önmagukban nem lesznek elegendőek az újjáépítés hatalmas feladatához, magántőkére is szükség van. A konferenciának része volt egy üzleti szakvásár is, amelyen nagyvállalatok képviseltették magukat, ismert technológiai vállalatok, ipari szolgáltatók, drón- és járműgyártók vettek részt – írja a Tagesschau német lap. 

Friedrich Merz szerint Ukrajna most új, erős pozícióban van, így talán hamarosan megkezdődhet az újjáépítés is. Egyértelmű üzenettel fordult Moszkvához is: „Itt az ideje a tárgyalások megkezdésének, a frontvonal befagyasztásának és a gyilkolásnak a befejezésének.”

Moszkva folytatná a tárgyalásokat

Oroszország várja a párbeszéd folytatását az amerikai tárgyalókkal az ukrajnai konfliktus rendezéséről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában, közölte az MTI. Peszkov emlékeztetett Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint az Irán körüli konfliktus lezárultával szándékában áll visszatérni a közvetítéshez az ukrajnai konfliktus rendezésének ügyében. Ezeket az amerikai erőfeszítéseket Peszkov ismételten méltatta.

Úgy vélekedett, nem lehet hinni az ukrán média arra vonatkozó állításainak, melyek szerint Trump engedélyezte volna Kijevnek az Oroszország belterületére mért csapásokat.

Nem lehet ilyen (közvetítői) erőfeszítéseket tenni, ha valaki az egyik fél oldalára bevonva rész vesz a háborúban. És természetesen tudjuk, hogy az Egyesült Államok tárgyalócsapata ezt tökéletesen érti, tisztában van ezzel. Mi ebből indulunk ki

– nyilatkozott.

Milyen támadást indított Ukrajna?

Volodimir Zelenszkij saját közlése szerint 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett. Telegram-oldalán 

az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. 

Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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