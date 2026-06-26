40 napos offenzívát indított Zelenszkij Oroszország ellen

Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy az uniós hitelek és az állami támogatás önmagukban nem lesznek elegendőek az újjáépítés hatalmas feladatához, magántőkére is szükség van. A konferenciának része volt egy üzleti szakvásár is, amelyen nagyvállalatok képviseltették magukat, ismert technológiai vállalatok, ipari szolgáltatók, drón- és járműgyártók vettek részt – írja a Tagesschau német lap.

Friedrich Merz szerint Ukrajna most új, erős pozícióban van, így talán hamarosan megkezdődhet az újjáépítés is. Egyértelmű üzenettel fordult Moszkvához is: „Itt az ideje a tárgyalások megkezdésének, a frontvonal befagyasztásának és a gyilkolásnak a befejezésének.”

Moszkva folytatná a tárgyalásokat

Oroszország várja a párbeszéd folytatását az amerikai tárgyalókkal az ukrajnai konfliktus rendezéséről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában, közölte az MTI. Peszkov emlékeztetett Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint az Irán körüli konfliktus lezárultával szándékában áll visszatérni a közvetítéshez az ukrajnai konfliktus rendezésének ügyében. Ezeket az amerikai erőfeszítéseket Peszkov ismételten méltatta.