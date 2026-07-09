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Idő előtt szabadulhatnak a bűnözők

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A brit börtönök felügyeleti szerve közölte, hogy egy kormányzati program részeként szorosan figyelemmel kíséri a börtönből idő előtt szabaduló bűnözőket, mivel attól tartanak, hogy erőszaktevők is lehetnek közöttük. Szeptembertől ugyanis hatályba lép a 2026-os büntetés-végrehajtási törvény egy része, amely lehetővé teszi egyes elkövetők korábbi szabadon bocsátását a börtönök túlzsúfoltsága csökkentése érdekében Nagy-Britanniában.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 09. 5:55
Fotó: ELISA SCHU Forrás: DPA
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A változások értelmében az erőszakos vagy szexuális bűncselekmények miatt börtönbe került fogvatartottak büntetésük felénél szabadulhatnak, a jelenlegi kétharmados büntetésük letöltése helyett. A betörők és tolvajok is azok között a fogvatartottak között vannak, akiknek a büntetésük egyharmadánál a szabadlábra helyezést fontolóra veszik, szemben a jelenlegi negyven százalékkal. 

Mikor szabadulhatnak a rabok a börtönből?

A Telegraph beszámolója szerint az első hétszáz elítéltet szeptemberben engedik szabadon. 

Eközben az áldozatokat levélben értesíti a kormány, hogy a program részeként szabadon engedik bántalmazóikat vagy támadóikat. 

Jess Phillips, a belügyminisztérium korábbi államtitkára a múlt héten azt nyilatkozta, hogy „több kivételnek kellene lennie a szabadlábra helyezési rendszerben”, beleértve azt is, hogy azokat, akik gyermekek ellen követtek el szexuális erőszakot, hosszabb ideig börtönben tartják. A The Sunday Times brit lap arról számolt be, hogy Andy Burnham, akit széles körben a következő miniszterelnöknek várnak, a gyermekek elleni szexuális bűnelkövetők szabadon bocsátásának megakadályozására irányuló szigorítási lehetőségeket keresi.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője azt mondta, „a jelenlegi kormány az öröklött börtönválságot oldja meg – 14 ezer új börtönhelyet épít, és reformálja az ítélethozatalt, hogy mindig be tudjuk zárni a veszélyes bűnözőket.” „E nélkül a határozott fellépés nélkül a börtönökben már novemberben elfogy a hely, és egyáltalán nem leszünk képesek súlyos bűnelkövetőket bebörtönözni” – tette hozzá.  

Rendszerszintű hiányosságok

Ausztriában egy fogvatartott halála utáni vizsgálat során rendszerszintű hiányosságokat tártak fel a börtönökben, különösen a mentálisan sérült személyek kezelésében. „Jelentős reformra van szükség” – mondta Wolfgang Gratz, a bizottság elnöke a 180 oldalas vizsgálati jelentés bemutatásakor, és kiemelte, hogy a börtönkörülmények jelentős javításra szorulnak, írta az Exxpress osztrák hírportál. A bécsi igazságügyi minisztériumban tartott sajtótájékoztatón Gratz elismerte, hogy a börtönök túlzsúfoltsága, valamint a végrehajtó- és szakszolgálatok személyzetének hiánya nehéz helyzetbe hozza a börtönrendszert, különösen a törvényszéki-terápiás központokat A szóban forgó konkrét halálesettel kapcsolatban Gratz megjegyezte, hogy a hirtenbergi fogoly halála nagy valószínűséggel megelőzhető lett volna, ha a belső ellenőrzés és az ombudsman hivatalának ajánlásait korábban megfogadták volna és végrehajtották volna. A bizottság vizsgálati jelentése 78 ajánlást tartalmaz. Anna Sporrer igazságügy-miniszter közölte, hogy a jelentést azonnal elemzik, azt követően pedig átfogó stratégiát dolgoznak ki a jelenlegi helyzet mielőbbi javításáért.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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