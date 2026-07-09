Idő előtt szabadulhatnak a bűnözők

A változások értelmében az erőszakos vagy szexuális bűncselekmények miatt börtönbe került fogvatartottak büntetésük felénél szabadulhatnak, a jelenlegi kétharmados büntetésük letöltése helyett. A betörők és tolvajok is azok között a fogvatartottak között vannak, akiknek a büntetésük egyharmadánál a szabadlábra helyezést fontolóra veszik, szemben a jelenlegi negyven százalékkal.

Mikor szabadulhatnak a rabok a börtönből?

A Telegraph beszámolója szerint az első hétszáz elítéltet szeptemberben engedik szabadon.

Eközben az áldozatokat levélben értesíti a kormány, hogy a program részeként szabadon engedik bántalmazóikat vagy támadóikat.

Jess Phillips, a belügyminisztérium korábbi államtitkára a múlt héten azt nyilatkozta, hogy „több kivételnek kellene lennie a szabadlábra helyezési rendszerben”, beleértve azt is, hogy azokat, akik gyermekek ellen követtek el szexuális erőszakot, hosszabb ideig börtönben tartják. A The Sunday Times brit lap arról számolt be, hogy Andy Burnham, akit széles körben a következő miniszterelnöknek várnak, a gyermekek elleni szexuális bűnelkövetők szabadon bocsátásának megakadályozására irányuló szigorítási lehetőségeket keresi.