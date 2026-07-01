Bosznia-HercegovinaEurópai UnióDayton

Bosznia bánhatja Amerika tervét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Amerika és Európa vezető diplomatái igyekeztek rendezni a nézeteltérést Szarajevóban, amely a leendő helyi főképviselő személye körül bontakozott ki. Az amerikai adminisztráció a menedzser-megközelítés híve, az európaiak viszont a nagyon törékeny boszniai hatalommegosztást féltik.

Sitkei Levente
2026. 07. 01. 5:55
Fotó: Europress/AFP/Adrien Fillon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
EUFOR-katonák Boszniában
EUFOR-katonák Boszniában. Fotó: Europress/AFP/Denis Zuberi

Mesterséges stagnálás

 

Bosznia-Hercegovinában ma is etnikai elven működik az állam, amely két részre oszlik, Bosznia-Hercegovina Föderációjára és a Szerb Köztársaságra. Előbbit erősen támogatják nyugati államok és a bosnyák közösségeket az arab országok, utóbbi Szerbiához és Oroszországhoz áll közel.

 A főképviselő elméletileg azon dolgozik, hogy a három egykor harcoló közösség integrációja sikerüljön, ez azonban soha nem történt meg, sőt az eltérő támogatások miatt a közösségek elkülönülése egyre látványosabb.

 Bosznia-Hercegovina Föderációja tíz kantonra van osztva, amelyek széleskörű autonómiát élveznek, saját parlamentjük, rendőrségük, adórendszerük, kormányuk van, amely természetesen a korrupció melegágya. Szakértők szerint ez jelenleg az egyetlen megoldás, hogy az ország népének ne érje meg újra fegyverekhez nyúlni. Az amerikai terv azonban figyelmen kívül hagyja a mesterségesen felépített stagnálás okát, arról nem is beszélve, hogy Oroszország se szeretné átadni pozícióit a régióban az amerikaiak javára. 

 

Játék, ami összeköt

 

A teljesen megosztott országban az egyetlen közös pont a futball. A nemzeti csapatnak szurkolói talán ebben az egy esetben képesek együtt Bosznia-Hercegovinát buzdítani a lelátókon. A megosztottságot és az óvatosságot jól jelzi, hogy az ország zászlajának alapját az EU szimbólumának mintájára alkották, jelezve uniós elkötelezettségüket, a nemzeti himnusz dallamát pályázat útján írták meg, de szövegben nem sikerült megállapodni, így a focisták némán hallgatják végig a nemzeti imának még véletlenül se nevezhető szerzeményt a mérkőzések előtt. 

Borítókép: Látogatók a Szarajevó fölé magasodó Sárga Erődnél (Fotó: Europress/AFP/Adrien Fillon)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekvíz

Progresszió mindhalálig

Hegyi Zoltán avatarja

Először is, mi itt falun nem lakunk, hanem élünk. Tudom, ez korszerűtlen, de attól még így van. Ráadásul szeretjük ezt az életformát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu