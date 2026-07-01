Bosznia bánhatja Amerika tervét

EUFOR-katonák Boszniában. Fotó: Europress/AFP/Denis Zuberi

Mesterséges stagnálás

Bosznia-Hercegovinában ma is etnikai elven működik az állam, amely két részre oszlik, Bosznia-Hercegovina Föderációjára és a Szerb Köztársaságra. Előbbit erősen támogatják nyugati államok és a bosnyák közösségeket az arab országok, utóbbi Szerbiához és Oroszországhoz áll közel.

A főképviselő elméletileg azon dolgozik, hogy a három egykor harcoló közösség integrációja sikerüljön, ez azonban soha nem történt meg, sőt az eltérő támogatások miatt a közösségek elkülönülése egyre látványosabb.

Bosznia-Hercegovina Föderációja tíz kantonra van osztva, amelyek széleskörű autonómiát élveznek, saját parlamentjük, rendőrségük, adórendszerük, kormányuk van, amely természetesen a korrupció melegágya. Szakértők szerint ez jelenleg az egyetlen megoldás, hogy az ország népének ne érje meg újra fegyverekhez nyúlni. Az amerikai terv azonban figyelmen kívül hagyja a mesterségesen felépített stagnálás okát, arról nem is beszélve, hogy Oroszország se szeretné átadni pozícióit a régióban az amerikaiak javára.

Játék, ami összeköt

A teljesen megosztott országban az egyetlen közös pont a futball. A nemzeti csapatnak szurkolói talán ebben az egy esetben képesek együtt Bosznia-Hercegovinát buzdítani a lelátókon. A megosztottságot és az óvatosságot jól jelzi, hogy az ország zászlajának alapját az EU szimbólumának mintájára alkották, jelezve uniós elkötelezettségüket, a nemzeti himnusz dallamát pályázat útján írták meg, de szövegben nem sikerült megállapodni, így a focisták némán hallgatják végig a nemzeti imának még véletlenül se nevezhető szerzeményt a mérkőzések előtt.

Borítókép: Látogatók a Szarajevó fölé magasodó Sárga Erődnél (Fotó: Europress/AFP/Adrien Fillon)