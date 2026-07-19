KárpátaljanyelvhasználatFerenc Viktória

Hiába a nagy hanggal bejelentett megállapodás: Kárpátalján már az edzésen sem beszélhetnének magyarul a magyarok

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A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció oktatási főosztálya az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos levelét továbbította a kárpátaljai oktatási intézmények vezetőinek még júniusban, amelyben arra kérik az intézményeket, hogy hatáskörükön belül tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ukrán nyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. Kárpátalján – az ígéretek ellenére – továbbra is sok a kérdés a nyelvhasználat körül.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 19. 14:15
Iskola Kárpátalján Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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Ferenc Viktória július elején szintén arra hívta fel a figyelmet az Európai Parlamentben, amikor a plenáris ülésen a Bizottság Ukrajnáról szóló 2025. évi jelentéséről vitáztak a képviselők, hogy puszta ígéretekért cserébe nyílhatott meg az első csatlakozási klaszter Ukrajnával. 

Ha valóban fontosak Önöknek a nemzeti kisebbségek, akkor azért dolgozzanak, hogy Ukrajna kisebbségi akcióterve egyértelmű, nyilvános és számonkérhető vállalásokat tartalmazzon a kisebbségi jogok teljes helyreállítására vonatkozóan, hiszen a jelenleg elérhető verzióban ez nem így van

– fogalmazott. 

Minority Intergroup - Exchange of views with Commissioner Michael McGrath
Ferenc Viktória
Forrás: Facebook

Ferenc Viktória rámutatott: „Én Kárpátalján születtem magyar családban. Jól ismerem az ott élő magyar közösséget, tagjai lojális és törvénytisztelő állampolgárai Ukrajnának. Elítélik az orosz agressziót és a háború terheit is viselik. Magyar ajkú katonák szolgálnak a fronton, közülük pedig már több mint százan életüket adták Ukrajna védelméért. Mégis ez a közösség 2017 óta folyamatosan kisebbségi jogainak korlátozását szenvedi el. Önök szinte egy évtizeden át tétlenül nézték, ahogy ezeket a jogokat fokozatosan leépítették, és figyelmeztetéseinket közönnyel fogadták.”

A kisebbségek nem ígéreteket, garanciákat kérnek. Hogy senki se mondhassa azt nekik, hogy az anyanyelvüket még az iskolai szünetekben vagy a sporteseményeken sem használhatják 

– tette hozzá a kárpátaljai származású EP-képviselő.

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