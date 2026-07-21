Elképesztő, milyen dolgokat hagytunk az űrben – így lehet eltávolítani az űrszemetet + videó

Nem minden csillag, amit látunk az éjszakai égbolton (Fotó: ALAN DYER / StockTrek Images via AFP)

Miért veszélyes az űrszemét?

Bár a Holdon még van hely, az űrszemét általános felhalmozódása – mind a Föld, mind a Hold körül – kritikus szintet ért el. Az Európai Űrügynökség (ESA) adatai szerint jelenleg több millió olyan apró törmelék kering az űrben, amit képtelenség nyomon követni. Az űrben a tárgyak elképesztő sebességgel, gyakran több mint 25 000 km/h-val száguldanak.

Ezen a tempón egy alig egy centiméteres csavar vagy egy apró festékdarabka is akkora pusztítást képes végezni, mint egy kézigránát vagy egy puska golyója. Átütheti az űrhajók falát vagy megsemmisítheti a méregdrága kommunikációs műholdakat.

Donald Kessler NASA-kutató elmélete szerint ha az űrszemét sűrűsége elér egy kritikus pontot, a törmelékek egymásnak ütközve láncreakciót indítanak el. Egyetlen ütközés több ezer újabb szilánkot hoz létre, amelyek újabb műholdakat tarolnak le.

Ez a folyamat addig ismétlődhet, amíg bizonyos pályák – vagy akár a Hold megközelítése – évtizedekre teljesen lehetetlenné válnak az emberiség számára.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mivel a Holdnak nincs érdemi légköre, ami elégetné a bezuhanó tárgyakat, az ellenőrizetlenül keringő űrszemét közvetlen életveszélyt jelent a jövőbeli felszíni asztronautákra és az épülő holdbázisokra.

Nagytakarítás az űrben?

Az űrszemét eltakarítása az emberiség előtt álló egyik legnagyobb technológiai és diplomáciai kihívás, mivel jelenleg nincs kötelező érvényű nemzetközi szerződés a kötelező takarításra. A világ űrügynökségei és magánvállalatai azonban már dolgoznak a megoldásokon.

A Britannica Space Debris összefoglalója és az aktuális tesztek alapján az alábbi módszerek a legígéretesebbek:

1. Aktív űrszemét-eltávolítás

Olyan célorbitalis „kukásautók” kifejlesztése, amelyek megközelítik és befogják a nagyobb roncstesteket. Az ESA és a ClearSpace közös, tervezett missziója egy óriási mechanikus karommal ragadja meg a törmeléket, majd a légkörbe húzva elégeti azt. De sikeresen teszteltek olyan rendszereket is, amelyek hálót lőnek ki a szabadon pörgő műholdakra, vagy szigonnyal fúrják bele magukat a roncsokba, hogy lelassítsák és letolják őket a veszélyes zónából.