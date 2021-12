Folytatás húsz év után is a Hagyományok Házánál

– Már nem főigazgató. Hogyan szólíthatjuk?

– Erre elmondok egy történetet. A Kalamajka zenekar cimbalmosának édesanyja az ántivilágban a Művelődési Minisztériumban dolgozott. Ott kereste fel a fia egy átmulatott éjszaka után, mert elfogyott a pénze. Ugyan átjutott a „fogdmegeken”, azok azonban utánakiáltottak: – Elvtárs, álljon meg! Mire a muzsikus így szólt: – Nem vagyok én elvtárs. – Hát akkor kicsoda? – kérdezték. – Szólítsatok f…szikámnak – felelte a cimbalmos.

– Hogyan vesz részt a Hagyományok Háza munkájában?

– Mint az új főigazgató tanácsadója, akinek húszéves tapasztalataira deklaráltan számít Both Miklós. Emellett, ahogy kezdetektől fogva, viszem tovább az erdélyi Hagyományok Házát, amelynek az elnöke vagyok.

– Vajon a jövőben a Corvin téren tartanak majd LMBTQ-táncházat?

– Nem hiszem. Semmi értelmét nem látom. Amikor a sajátost általánossá próbálják emelni, az semmi jóra sem vezet. Az elmúlt százötven évben a nyugati kulturális szél egyfajta kulturális gyarmatosítást is jelentett kelet felé. Ez a szél folyamatosan fúj, mind a mai napig. Nem gondoltam volna 1988-ban, amikor Amerikában turnéztunk az Ökrös zenekarral, hogy mindazt viszontlátom negyven év múlva itthon, amit ott: a bevásárlóközpontokat, gyorséttermeket, a rengeteg autót, az amerikai konyhát. Ebben nagy szerepet játszik Hollywood.

– Most érkezett haza Erdélyből. Ott is hasonló a helyzet?

– A kisebbségi létben élők kétszer is meggondolják, mielőtt átvesznek valamit. Mérlegelik, jó-e ez nekik. Ez ott nevelési elv, a túlélés antiteste. A rendszerváltásig fennállt mesterséges elzártság miatt is minden lassabban változik. Erdélyben mind a mai napig találni élő népművészetet. Ha például a szalmafonást kellene visszatanítanunk, könnyű helyzetben lennénk, mert Marosvásárhelytől húsz kilométerre, Jobbágytelken még élnek a mesterek. Minden tanítványomnak ajánlom, hogy menjen ki falura, ha nem is talál felgyűjteni valót, megismeri azt az életformát, amelynek a művészetét átvenni készül.