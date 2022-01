Szombaton kezdődik az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál

Az Átlátszó Hang fesztivált tavaly tavasszal még csak online követhette a közönség, ősszel viszont már élő előadásokkal rukkoltak elő. Az idei év programjait a korábban megszokott módon, januárban tartják meg. A fesztivál az újzene sokszínű és innovatív világával ismertet meg. A „Mi és Ők” mottó köré szerveződő januári fesztivál programjai európai országok és a magyar művészeti élet kapcsolatra fókuszál. A fesztivál célja idén is új módszerekkel bemutatni, és ezáltal szélesebb közönség számára is könnyebben elérhetővé tenni az újzenét, a mai zene avantgárd hagyományaiból táplálkozó irányzatát, amelyben mára zenei és előadói műfajok széles skálájának eszköztára megtalálható.

A szokásos tíz-tizennégy naptól eltérően a tavalyi Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál az egész éven átívelt, online és élőben. Így, a januári koncertek mellett sok más esemény jött létre az év során. Az idei, a kilencedik fesztivál – a kezdetekhez hasonlóan – csak néhány napos lesz. A januári hangversenyekből, kiállításból és filmklubból összeálló program egyfajta pihenőévként is felfogható, ugyanis 2023-ban megújult formában jelentkezik majd a fesztivál. Ezzel együtt most is különleges, eddig itthon még nem hallott, és az Átlátszó Hang jellegéhez, rangjához méltó eseményekkel találkozhat, aki ellátogat programjaikra.

Hagyományaikhoz híven, az év első átlátszó hangjaival idén is a Zeneakadémia nyitókoncertjén találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivál programjai további budapesti helyszíneken – a Budapest Music Center (BMC), Budapesti Francia Intézet, Fuga – Budapesti Építészeti Központ, Három Holló, OMA (Ordinary Music Archives), Trafó Kortárs Művészetek Háza – valósulnak meg, ahol többek között a neves külföldi művészek, mint Lluïsa Espigolé spanyol zongoraművész, Jean-Philippe Gross zeneszerző Franciaországból, Nagy Andrea klarinétművész Németországból, František Výrostko (nagybőgő), Peter Katina (harmonika), valamint a magyar kortárszenei élet ismert szereplői – a Metrum Ensemble, MAO, UMZE Ensemble, a Kamon Kardamom – működnek közre.

A fesztivált január 23-án a Zeneakadémia hangszeres szólistáinak koncertje zárja a Fugában. Az idei évben Horváth Balázs mellett Dargay Marcell a programok általános kurátora. A BMC könyvtárában kialakított olvasósarokban ezúttal is megismerhetők az elhangzó művek partitúrái a fesztivál ideje alatt.

Borítókép: Lluïsa Espigolé spanyol zongoraművész (Fotó: Felix Gruenschloss)