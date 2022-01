A Kodály Spicy Jazz a második albumára nyolc, Kodály Zoltán által gyűjtött, ismert magyar népdalt gondolt újra. A Csínom Palkó, a Vidrócki híres nyája, a Még azt mondják, nem illik, a Megismerni a kanászt, a Megrakják a tüzet, a Serkenj fel, kegyes nép és a Zöld erdőben, zöld mezőben mellett készült egy olyan felvétel is, amelyben három ismert gyermekdal, a Te kis nyulacska, az Egyedem-begyedem és a Csipkefa bimbaja ismerhető fel. Az elképzeléseket valódi műhelymunka során valósították meg, a Kodály Spicy Jazz tagjai tavasszal négy napra „alkotótáborba” vonultak Békésszentandrásra. A jól ismert magyar népdalokat ezúttal is Cséry Zoltán billentyűs hangszerelte át, amihez az újonnan érkezett fiatal zenészek hozzáadták a maguk elképzeléseit és zenei világát, így alakultak ki a dalok végső változatai. – A lemezfelvételek már Budapesten készültek a Studio Einzben. Az albumon Óhidi Levente billentyűzik, Szabó Kristóf basszusgitározik és Vendl Máté dobol, én pedig trombitán és szárnykürtön játszom – mondta Görögh Dániel.

A Kodály Spicy Jazz zenekar Kodály Zoltán halálának ötvenedik évfordulóján, a zeneszerző tiszteletére rendezett Kodály-emlékévben, 2017-ben indította útjára zenei projektjét a Music Fashion kiadóval közösen. Az első nagylemezük, a Reloaded 2018-ban jelent meg, és azóta a zenekar Magyarországon, illetve számos helyen külföldön is koncertezett. Bemutatkozó lemezüket Fonogram-díjra jelölték az év hazai világ- és népzenei albuma kategóriában. A Kodály Spicy Jazz a járványhelyzet idején is rendíthetetlenül dolgozott, még ha nehezített terepen is, ám Görögh Dániel trombitás, a zenekar művészeti vezetője szerint meglepő módon még jól is jött nekik a szokatlan élethelyzet.

– Tudom, furcsa, amit mondok, de a lezárások és a karantén bizonyos szempontból a javunkra vált az elmúlt másfél évben – sorolta Görögh Dániel. – Mivel az eredeti zenekari tagok egyéb elfoglaltságaik miatt már nem tudtak velem zenélni, apránként minden hangszeren új társak, tehetséges fiatalok érkeztek mellém. Amikor újra lehetővé vált a személyes találkozás, bevetettük magunkat a próbaterembe, és jutott időnk arra, hogy összehangolódjunk, összecsiszolódjunk és elkészülhessenek az új dalok. A nyitás után pedig végre koncertezhettünk is, itthon például a Könyv-bor-jazz Fesztiválon Balatonfüreden, a székesfehérvári Jazz Fesztiválon és a Budai Fonóban, külföldön pedig a ciprusi Aglanjazz Fesztiválon és a Tallinn Music Week programjában Észtországban, illetve online koncertet is adtunk a bécsi Collegium Hungaricum felkérésére – mondta a művészeti vezető.

Az új Kodály Spicy Jazz második nagylemeze elérhető valamennyi ismert, online zenemegosztó oldalon, illetve fizikai formátumban a lemezboltokban és a Music Fashion kiadó webshopjában.

Borítókép: Kodály Spicy Jazz (Fotó: Ruszthy Zsolt)