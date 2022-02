Gyűjtsön ön is tigrist!

A három éve tartó Nem a tigris! gyűjtőkampány egy bárki számára nyitott Facebook-csoportban zajlik, melynek tagjai azok az olvasók, szerzők, gyűjtők, rajongók, akik közös pontot találnak a tigris alakjában. A tigrisekkel való személyes találkozások, a találkozások képpé és gondolattá formálása adja a vezérfonalat.

Kenneth Hudson angol újságírótól, muzeológustól származik a fordulat, miszerint „a tiger in a museum is a tiger in a museum and not a tiger”, vagyis „a tigris a múzeumban, az tigris a múzeumban, és nem a tigris”.

Erre a mondatra épült a Tigris a múzeumban elnevezésű múzeumi olvasókör és beszélgetéssorozat, amelynek során elindult a spontán tigrisgyűjtés, végül pedig tigrisgyűjtő kampánnyá vált.

Az eddigi tigrislelőhelyek között van múzeum, archívum, cirkusz, cukrászda, kirakat, könyvtár, piac, búcsú, utca, képtár, iskola, reptér, palota, családi archívum, nyaraló, otthoni ruhatár és könyvek lapjai. A múzeum tehát láthatóan tágan értelmezhető, metaforává alakítható közeg. A tigrisek pedig teljes alakú kitömöttek, vitrinlakó trófeák és könyvek, regénybeli változatok, de leginkább műtárgyak és műtárgyakon látható ábrázolások. Ami azonos bennük: hogy mindegyikük »nem a tigris«. Mert: a tigris a múzeumban, az tigris a múzeumban, és nem a tigris

– olvasható a múzeum felhívásában.

A tigrisgyűjteményben az intézmény műtárgyai, valamint magán- és közgyűjtemények darabjai is fellelhetők; többek között látható egy XIX. századi perzsa táblakép a Néprajzi Múzeum Ázsia-gyűjteményéből és egy 1754-es habán céhkorsó díszítményéről készített kiterített rajz is. Minden gyűjteményi tárgy és a hozzájuk tartozó ismertetések a Nem a tigris! Facebook-csoportban találhatók, ahova a szervezők továbbra is várják az új tigriseket.

A szervezők arra kérik a tigrisgyűjtőket, hogy mindenekelőtt vegyék észre a környezetükben a tigrist, gondoljanak Kenneth Hudsonra és idézetére, valamint fontos, hogy a beküldők személyes találkozásként tapasztalják meg az adott tárgyat, ne az internetről keressenek. A beküldött fotókhoz ([email protected]) várják ugyanakkor az adatokat, az információkat, a személyes történeteket is. A cél 999 tigris összegyűjtése. A beérkezett képekből nyitott archívum épül, számozással.

Borítókép: Habán céhkorsó (Forrás: Néprajzi Múzeum)