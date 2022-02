Önkutatás ismeretlenül ismerős vidékeken

A XX. Lakiteleki Filmszemlén különdíjazott Sophia (amelyet itt nézhetnek meg) után, Répási Zsolt újabb alkotását, a Lost and Found című misztikus thrillert Los Angelesben a legjobb rövidfilmeknek járó érdemdíjjal tüntették ki. Az operatőri különdíjjal is elismert alkotó munkáira emellett már Angliában, Bahreinben, Madridban és Berlinben is felfigyeltek.

A CineBull Pictures égisze alatt megjelent film mély vízbe dobja nézőjét. Csakis azért, mert tudja: tud úszni. A kétezres évek közepén elterjedt szubzsáneri mindfuck megnevezés itt is helytálló.

Az egyszerű, de mégis megragadó vizualitás és feszes történetvezetés során csak egyetlen szó hangzik el, mely a stáblista végén nyer értelmet, rákontrázva ezzel a dramaturgia csúcspontjára.

A szabadságvággyal átszőtt rejtélyekben nincs hiány, hisz a Lost and Found önkutatásra hív. Ismeretlenül ismerős vidékre, ahol ki tudja, hogy jártál-e már. Nem kitaposott túravonalon vezet majd. Nem fogja a kezed, s nem mondja meg, hogy hova lépj, és hova ne. Ám egyet biztosan megígér: más leszel, mint aki egykor elindult. Valakit elhagysz és valakit megtalálsz.

Külön öröm, hogy Magyarországon ilyen díjnyertes rövidfilmek készülhetnek. Olyanok, amelyek aprópénzből, szakmai alázattal olyan élményben részesítik a nézőt, amit egy darabig biztosan nem feled el.

Borítókép: Részlet a Lost and Found című rövidfilmből (Fotó: CineBull Pictures)