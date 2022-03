Sebestyén Márta is segít a háborús menekülteknek

A koronavírus-járvány miatt az eredeti dátumhoz képest két évvel később tarthatja meg jubileumi koncertjét Sebestyén Márta. A világszerte ismert előadóművész Rózsa nyílik, szegfű hajlik című világzenei estjéről az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának vendégeként mesélt, amelyben megemlítette azt is, mennyire bántja, hogy koncertjének címe szomorú aktualitásra reflektál.

Amikor kiválasztottam a koncertest címét, még nem tudtam, hogy milyen váratlan események érnek bennünket. Hagyományosan a virág a katonaság, a bevonulás szimbóluma is. A családom egy része, a menyem rokonsága Kárpátalján él, így többszörösen is átérezzük sorsukat, mindenkiért nagyon aggódunk. Lassan egy hete, hogy ebben a szörnyűségben élünk, de a nagy csatazajban is szükségünk van szép pillanatokra

– fogalmazott Sebestyén Márta, aki a koncertje helyszínén, a budapesti Urániában egy adománygyűjtő dobozt helyez ki, melynek tartalmát egy segítőszervezettel a háború menekültjeinek megsegítésére fordítják majd.

A művésznő az adás folytatásában hangsúlyozta, hogy a zene szeretete számtalan nehézségen átsegítheti az embert, valamint felidézte azt is, hogy már gyerekkorában is tisztában volt a muzsika felszabadító erejével. Mindössze ötéves volt, amikor kiválasztották arra, hogy Kodály Zoltánnak énekeljen. A teljes beszélgetés a Librettó Médiaklikk-oldalán újranézhető.

Borítókép: Sebestyén Márta (Fotó: MMA)