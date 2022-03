Számos újdonsággal érkezik a Virtuózok V4+ új évada

A Virtuózok a magyar televíziózásban egyedülálló komolyzenei tehetségkutató, amely elindítása óta töretlenül sikeres, évadonként nézők millióit vonzza a képernyő elé.

A műsor és oktatási program célja, hogy a klasszikus zene segítségével állítson példát a jelen fiataljai elé, és fedezze fel a tehetségüket, majd adjon nekik életre szóló élményt, fejlődési lehetőséget és koncertfellépéseket a legnagyobb világsztárokkal. Emellett nemcsak a részt vevő országok klasszikus zenei sokszínűségét, hanem a határokon átívelő közös közép- és kelet-európai kultúránkat is népszerűsíti a műsor.

Peller Mariann, a műsor ötletgazdája, a Virtuózok alapítója és producere szerint a közösség, az összefogás, a jövő zenéjének támogatása, a komplex tehetséggondozás már nyolcadik éve, a műsor megalapítása óta a Virtuózok produkció egyik legfontosabb célja.

A program missziója egy magára, értékeire, kultúrájára büszke, a világ jobbításán fáradozó fiatal generáció támogatása, szellemi táplálékkal, kulturális gazdagsággal ellátva őket, akik a világ élvonalába segíthetik hazánkat kulturális és gazdasági téren is.

A korábbi két évadhoz hasonlóan idén a visegrádi négyek (V4) országai – Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország – mellett Szlovénia klasszikus zenei tehetségeit is keresi a Virtuózok V4+. A Virtuózok Visegrádi Négyek Plusz – mely idén is az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kásler Miklós fővédnöksége alatt valósul meg – egy úgynevezett „Best of” epizóddal jelentkezik április 1-én 20.45-től a Duna TV-n. A műsorban a 2020-as és 2021-es évad legmeghatóbb, legérdekesebb, legszórakoztatóbb pillanatait idézik fel, Bősze Ádám és Miklósa Erika kommentárjaival. Emellett Maestro Plácido Domingo, a Virtuózok állandó zsűritagja és elkötelezett patrónusa beszél a műsorral kapcsolatos emlékeiről, meglátásairól. Sőt, a műsor végén már a 2022-es magyar válogató eseményeiből is ízelítőt kaphatnak a nézők. A magyar válogató zsűrijében új tagok keresik a tehetségeket: Várdai István gordonkaművész és Kesselyák Gergely karmester egyéb elfoglaltságai mellett idén nem tudta vállalni a részvételt. A zsűrielnök így Keller András Kossuth-, Liszt-, Bartók–Pásztory-díjas, érdemes zeneművész lett, aki 2007 óta Magyarország egyik élvonalbeli zenekara, a Concerto Budapest művészeti vezetője és első karmestere, hegedűművész, a világhírű Keller Vonósnégyes alapítója, a londoni Guildhall School of Music hegedűprofesszora és több mint hetven nemzetközi díj birtokosa.

A másik idei új magyar zsűritag pedig a tavalyi nemzetközi adások mentora, Káel Norbert zongoraművész, a crossover zenei stílus egyik legismertebb képviselője, hazai és nemzetközi zenei élet aktívan koncertező szereplője, aki jazz doktori fokozattal rendelkezik. Az új tagok nagy örömmel csatlakoztak a már rutinos zsűritagokhoz, Bogányi Gergelyhez, Miklósa Erikához, Balázs Jánoshoz és Batta Andráshoz. Bősze Ádám pedig műsorvezetőként tér vissza.

A Virtuózok V4+ nemzetközi zsűrijében is lesznek új tagok az idén: Harvey Goldsmith közismert koncertszervező, akinek a nevéhez többek közt a Live Aid koncertsorozat megvalósítása kapcsolódik. Emellett zsűritag lesz Pablo Sainz-Villegas, világhírű spanyol gitárművész is. Sztárfellépőként pedig a világsztár énekest, Matteo Bocellit láthatják majd a Virtuózok nemzetközi adásainak nézői.

A magyar válogató adás novemberben kerül képernyőre, ezt követik a nemzetközi adások.