A Bibliában a válasz: ne ölj!

Francois Ozon kezében óriási lehetőség volt. Emmanuele Bernheim önéletrajzi ihletésű regénye nyomán közösen gondolkodhatott volna a nézőkkel a halál, az elmúlás, az öregedés és az öngyilkosság kérdésén, de ez a Minden rendben ment című 2021-es filmjében kicsit sem sikerült. Döbbenetes, de a nézőnek, amikor kijön a moziból, semmilyen gondolata nincsen az elmúlás, az öregedés, a halál és az öngyilkosság kérdéséről, pedig elvileg erről szól a film. Mintha átmosták volna a nézők agyát. Nagyon érdekes kérdés tehát az, hogyan lehetséges mindez. Hogyan jutott oda a fesztiválok fenegyereke, a nagy kultuszfilmrendező, hogy élete legrosszabb alkotását készítse el, miközben végre egy igazán fajsúlyos témához sikerült hozzányúlnia.

A válasz igazából nagyon egyszerű.

A rögvalóságba, a tárgyi világunk matériájába elkeseredetten kapaszkodó vallástalanított modern ember képtelen bármit is gondolni a halálról.

Nagy-nagy üresség van a fejében, viszont szorong, retteg, pánikbetegként kaparja a falat. Az ipari forradalom előtti időkben, illetve egészen pontosan a magát felvilágosodásnak nevező – a vallást gyilkos eszközökkel irtó, az istenhitet gúny tárgyává tevő – sötétség kora előtt az európai ember tudta, hogyan álljon a halálhoz. Megvolt az a spirituális út, amit be kellett járnia. Ha szenvedett, mert az ember hitét sokszor szenvedések révén méri meg, erősíti meg az Úr, tűrte, miként Isten fia, Jézus is, tűrte a sorsát. Az öngyilkosság gondolata fel sem merült, illetve, ha mégis, ott volt pontosan az isteni útmutatás. A „Ne ölj!” parancsolat saját életünkre nézve is érvényes.