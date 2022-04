A muzsika lélekhidat épít

– Ezért is zongorázom egy 14 éves kárpátaljai fiúval, hiszen a négykezes műfaj az egymásra figyelést, az összetartozást jelképezi. Erre van szükségünk ebben a helyzetben is.

Őszintén remélem, hogy a koncertek után együtt maradnak az emberek, hiszen a közösség a félelem ellen is a legjobb orvosság, és ezzel is építhetjük a lélekhidakat egymás között. Az én elhívásom a zenei pályafutásomban az is, hogy azokhoz juttassam el a klasszikus zene értékeit és szépségeit, akiknek ez nem a mindennapjaik része. Ezért szívesen megyek hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekekhez, és ezért vállaltam a börtönmissziómat is. Hiszem, hogy a zenének gyógyító ereje van és szavak nélkül is el tudja mondani a sokszor kimondhatatlant. Április 8-án, este 18 órakor a zene segítségével együtt teszünk azért, hogy ebben a nehéz helyzetben adni tudjunk, és hiszünk abban, hogy ez a fájdalomtól megsebzett világ egyszer meggyógyulhat – foglalta össze a kezdeményezés legfőbb célját a zongoraművész.

A koncert ITT követhető.

Borítókép: Várnagy Andrea (Fotó: Kurucz Árpád)