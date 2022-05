Az erdélyi magyar író szellemiségét viszi tovább a Méhes György Alapítvány

Ünnepélyes körülmények között írta alá a Méhes György Alapítvány alapító okiratát az erdélyi magyar író két örököse, Nagy Elek és Sárkány-Nagy Erzsébet ma a Várkert Bazárban. Nagy Elek az eseményen elmondta, hogy ezáltal édesapjuk szellemiségét szeretnék továbbadni. Mint kiemelte, régi tervük valósult meg az alapítvánnyal, ami százmillió forintos alaptőkével alakult meg, s a következő tíz évben legalább egymilliárd forintot fordít elsődlegesen, de nem kizárólagosan a határon túli magyar kultúra támogatására.

Nagy Elek a sajtótájékoztatón felidézte Méhes György életútját, pályáját. Az 1916-ban Székelyudvarhelyen született író jogot tanult, de mindig is az irodalom, a színház világa érdekelte. Miután lediplomázott, újságíró, színikritikus lett. Az 1930-40-es években veretes színikritikákat írt, Janovics Jenő kolozsvári színigazgató vette a szárnyai alá. Méhes György mások mellett Dsida Jenő, Wass Albert, Kós Károly szellemi közegében dolgozott.

– Írói karrierjét részben feleségének köszönheti, ugyanis ő tanácsolta neki, hogy az újságírás helyett írjon. Édesapám napi hat-nyolc órán át szépirodalmat olvasott. Elképesztő műveltséggel rendelkezett. Több mint hatezer mesét írt – sorolta az örökös. Aki gyermekkorában nem hallgatott és nem olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember. – vallotta Méhes György, aki az 1970-80-as években a regényírás felé fordult, de színdarabokat is írt. Az erdélyi gyermekirodalom megteremtője vagy, ahogy Csoóri Sándor nevezte, a nagy mesélő, Erdély egyik legmeghatározóbb színpadi szerzője, polgári író volt.

– Mindig is az emberek érdekelték – hangsúlyozta Nagy Elek, hozzátéve, hogy csipkelődő darabjai komoly rendszerkritikát fogalmaztak meg. Méhes György 2002-ben kapott Kossuth-díjat.

Az ő nevét viseli egy debüt díj és egy nagydíj is, amelyek az alapítványhoz kerülnek.

– A most létrejött alapítvány célja, hogy elsődlegesen, de nem kizárólagosan támogassa a határon túli magyar kultúrát, irodalmat, írókat, költőket, valamint ápolja Méhes György életművét. Mindezt az alapítvány különböző programokkal segíti majd – mutatott rá Nagy Elek.

A kuratórium jelen lévő tagjai és az örökösök. Fotó: Teknős Miklós

A sajtótájékoztatón a kuratórium jelen lévő tagjai is megfogalmazták gondolataikat Méhes György munkásságáról, az alapítvány jelentőségéről. Láng Gusztáv erdélyi irodalomtörténész, irodalomkritikus elmondása szerint Méhes György a mesék, az ifjúsági irodalom kiváló képviselője is volt. Művei máig érvényes értékrendet, műveltséget közvetítenek. Erős Kinga Andrea, a Magyar Írószövetség elnöke Láng Gusztáv gondolataihoz csatlakozva hozzátette, hogy az író életműve példaértékű mindannyiunk számára. A Méhes György Alapítvány a legnagyobb magán jellegű befektetés a Baumgarten Alapítvány óta, hiszen ilyen volumenű magántőke az elmúlt évtizedekben nem áramlott a magyar irodalomba. Az alapítvány célkitűzései a kortárs irodalom prosperitását és az irodalmi emlékezetápolást szolgálják – emelte ki Erős Kinga Andrea, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Méhes életművének gondozása mellett fontos a kutatása is. Nagy Koppány Zsolt író úgy fogalmazott, hogy az ő generációjának egyfelől varázslatot, másfelől a normalitást jelentettek Méhes György művei, s mindkettőre óriási szükség volt a nyolcvanas évek Romániájában. – De azt is megtanultuk tőle, hogy a család is lehet irodalmi művek témája. Mindig lesznek olyan olvasók, akik erre kíváncsiak – tette hozzá.

Erős Kinga, Nagy Koppány Zsolt és Nagy Elek. Fotó: Teknős Miklós

Vasárnap este 20 órakor (magyar idő szerint 19 órakor) Kolozsváron, az író sikereinek helyszínén is megünneplik az alapítvány létrehozását Méhes György Ti földi Istenek (Bizánci capriccio) című egyfelvonásos színdarabjának felolvasó estjével. A Básti Juli, Jordán Tamás és Lukács Sándor színművészek által előadott darabot a Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében láthatják, de a közönség a Méhes Alapítvány Facebook-oldalán

élő közvetítés formájában is követheti az előadást.

Borítókép: Méhes György örökösei, Nagy Elek és Sárkány-Nagy Erzsébet (Fotó: Teknős Miklós)