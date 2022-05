Kié lesz a legpetőfisebb bajusz?

Bajusz nélkül senki nem állhat huszárnak, de vitéznek sem. Erről árulkodik mindjárt a nap indításaként nyíló kiállítás, amely Jánváry Zoltán grafikusművész igényes, aranykori hangulatot idéző fotóművészetén keresztül mutatja be azt a színpompás, izgalmas világot, melyet a magyarországi végvári hagyományőrzők képviselnek. A képek egyébként Jánváry Zoltán és Hidán Csaba régész-történész (mindketten bajuszviselők) Vitézek albumának második – A végeken című – részében jelennek meg idén. A Vitézek elsősorban a végvári küzdelmekben is részt vevő harcosok viseletét mutatta be, A végeken című album azonban kissé távolabb visz a csatazajtól, és bepillanthatunk a hátországba is; mesterségeket űző férfiak is feltűnnek a vitézek mellett, korabeli életképek tárulnak a szemünk elé.

A bajuszfesztivál ötletgazdája Gulyás László vándormuzsikus, aki 2007-ben szervezte meg az első összejövetelt, amikor Szilágyi Pétert választották bajuszkirálynak, aki azóta minden évben részt vesz a szervezésben; a következő esztendőben pedig megalakult a Magyar Bajusz Társaság is. A bajuszkirály cím azóta is évenként új gazdára talál a nemzetközi bajuszmustrán, mely során

idén négy kategóriában versenyeznek az arcszőrzettel rendelkezők: kifent, természetes és magyar bajusz, valamint bajusz szakállal, ugyanakkor a kislegények bajusza is megmérettetik.

A zsűri elnöki tisztét idén a tavalyi kunsági bajuszkirály, Fejér Imre tölti be. A Petőfi-emlékévben a legpetőfisebb bajuszt is keresik, és nem maradhat el a bajuszfesztávbajnok kihirdetése sem. A megválasztott kunsági bajuszkirály pedig bajuszkirályi esküt tesz.

Mint minden évben, a szervezők ezúttal is csalogató mókát és muzsikát ígérnek; a finom étkek és italok mellett bajuszhegyre tűznek mindenféle kulturális csemegét; felvonulnak a Langaléta Garabonciások, fellép a Padkaporos Táncegyüttes. A napot Csányi József, ​​​​Kiskunfélegyháza polgármestere és Gulyás László, a Magyar Bajusz ​​Társaság alapítója, a fesztivál szervezője nyitja meg. Nemesektől az üstfoltozókig – Pitykegombok a különböző társadalmi ​​rétegek viseleteiben címmel előadásokra és szakmai beszélgetésre kerül sor a magyar pitykékről Barsi Csaba pitykegombkutató és Simándi László etnográfus vezetésével.

​Harcművészet bemutatót tart a ​Felföldi Dalia Szövetség, koncertezik a Varkocs zenekar és a Por zenekar. Pályi János Vitéz László címmel, a Bab Társulat pedig Jelenetek egy házasságból címmel tart bábelőadást nem csak gyerekeknek. A kétszáz éve született lánglelkű költő előtt tiszteleg a Félegyházi Táncszínház és a Padkaporos Táncegyüttes, este pedig táncházzal várják a mulatni vágyókat. A gyerekeket sem hagyják unatkozni; egész nap nyitva tart a Kackiás Vándorjátszótér, a kézműves-foglalkozáson pedig gyermekbajusz-készítés, de egérparádé várja a legkisebbeket.

Borítókép: Versenyzők a 2019-es fesztiválon (Forrás: Facebook/Magyar Bajusz Társaság)