Megújult terekben megújult tárlat

A most megnyílt, az épületrész II. emeletén található állandó kiállításon a látogató átfogó képet kaphat a 18. század festészetéről. A rendkívül gazdag és sokrétű gyűjtemény legszebb darabjait iskolák, illetve tematikus egységek szerint válogatta össze a múzeum.

A tárlat első termében kapott helyet a spanyol és a koloniális festészeti anyag. Itt látható többek között Goya több csodálatos festménye, a Köszörűs, a Korsós lány és a Bermudezné portréja. A terem második felében a francia rokokó legszebb darabjai kerültek a falra. Itt mások mellett Jean-Étienne Liotard és Jean-Baptiste Greuze alkotásaival találkozhat a közönség. A következő egység a német és osztrák festészetet mutatja be a barokktól a klasszicizmusig, ahol többek között Franz Anton Maulbertsch, Angelica Kauffmann és Anton van Maron művei láthatók. A folytatásban a 18. századi itáliai festészet jelentős központjainak, Bolognának, Rómának, Nápolynak és Lombardiának a művészetébe kínál bepillantást olyan festményeken keresztül, mint Giuseppe Maria Crespi: Parasztcsalád, Giuseppe Ghezzi: Pygmalion, Fra Vittore Ghislandi: Fiatal festő portréja című alkotása. Továbbsétálva még mindig Itáliában marad a látogató, hiszen a tárlat következő egységében a világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű velencei settecento gyűjteményből nyújt válogatást a múzeum. Ebben az egységben a legfontosabb művek: Giovanni Battista Tiepolo: A Szeplőtelen Szűz hat szenttel, Giovanni Domenico Tiepolo: Pihenő Szent Család, Sebastiano Ricci: Bethsabé a fürdőben című festménye. A kiállítást a Régi Képtár gazdag tájkép- és városlátkép-gyűjteményből összeállított válogatás zárja. Ebben a kiállításrészben a legfontosabb művek: Bernardo Bellotto: Az Arno és a Piazza della Signoria Firenzében, A bécsi Kaunitz-palota és kertje, valamint Canaletto: Zsilip Dolónál.

A Szépművészeti Múzeum átfogó felújításának és modernizációjának következő lépésekénként júniusban újra megnyílik az impozáns Barokk Csarnok is.

Borítókép: Giovanni Domenico Tiepolo: Pihenő Szent Család (Forrás: Szépművészeti Múzeum)